Floransa nerede, hangi ülkede? Floransa nerenin, hangi ülkenin şehri?

Floransa nerede, hangi ülkede? Floransa nerenin, hangi ülkenin şehri?

Görkemli tarihi yapıları, dünyaca ünlü müzeleri ve Rönesans’ın doğduğu yer olarak bilinen Floransa, son dönemde hem tatil severlerin hem de kültür meraklılarının gündeminde. Peki, Floransa nerede, Floransa hangi ülkede, Floransa hangi ülkenin şehri, Floransa nerenin şehri?

FLORANSA NEREDE?

REKLAM advertisement1

Toskana bölgesinin kalbinde, Arno Nehri’nin iki yakasına zarafetle yayılmış bir şehir düşünün… Floransa, İtalya’nın orta-batı kesiminde, Roma ile Milano arasında adeta bir sanat ve tarih köprüsü gibi konumlanıyor. Etrafını çevreleyen üzüm bağları, zeytinlikler ve yumuşak tepeler, şehre kartpostal tadında bir manzara sunuyor. Floransa, aynı zamanda Pisa, Siena ve Cinque Terre gibi ikonik noktalara yakınlığı sayesinde Toskana keşfinin ideal başlangıç noktası.

REKLAM

FLORANSA TARİHİ?

Floransa, yalnızca İtalya’nın değil, tüm Avrupa’nın kültürel hafızasında derin izler bırakmış bir şehir. Roma döneminden Orta Çağ’a, oradan Rönesans’ın ihtişamlı günlerine uzanan bu yolculuk, şehrin sokaklarında hâlâ hissediliyor. 14. ve 15. yüzyıllarda Medici ailesinin himayesinde, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli gibi ustaların eserleriyle sanatın başkenti haline geldi. Modern bankacılığın beşiği olarak da bilinen Floransa, bir dönem Avrupa ekonomisinin merkezlerinden biriydi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi merkezi, bugün hâlâ o dönemki ruhunu koruyor. Her köşesinde size yüzyıllar öncesinden fısıldayan bir hikâye var.

FLORANSA’YA HANGİ ULAŞIM YOLLARI İLE GİDİLİR? Floransa’ya ulaşmak, seyahatin kendisi kadar keyifli olabilir. Şehre en yakın havalimanı Amerigo Vespucci Havalimanı (Peretola), şehir merkezine sadece 15 dakikalık mesafede. İstanbul’dan aktarmalı uçuşlarla kolayca buraya ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak, Roma veya Milano’ya direkt uçup ardından yüksek hızlı tren (Frecciarossa veya Italo) ile Floransa’ya geçmek hem ekonomik hem de manzaralar açısından zengin bir seçenek. Trenle Toskana ovasından geçerken üzüm bağları, sarı buğday tarlaları ve taş köyler size eşlik eder. Karayolu ile seyahat edenler için otobüs firmaları ve araç kiralama seçenekleri mevcut; özellikle yaz aylarında Toskana’yı keşfedecek bir rota planlıyorsanız araba kiralamak büyük avantaj sağlar. REKLAM FLORANSA VİZE İSTİYOR MU? Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Floransa’ya seyahat edebilmesi için Schengen vizesine sahip olmaları gerekiyor. Vize başvurusu İtalya Konsolosluğu’nun yetkilendirdiği aracı kurumlar aracılığıyla yapılabiliyor. Turistik vize için otel rezervasyonları, uçak biletleri, seyahat sağlık sigortası ve finansal durumu gösteren belgeler isteniyor. İtalya, Schengen üyesi olduğu için aldığınız vizeyle diğer Avrupa ülkelerine de geçiş yapabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında başvuru yoğunluğu yaşandığından, seyahatten en az 1-2 ay önce vize işlemlerine başlamanız tavsiye ediliyor.

FLORANSA’DA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER? Duomo di Firenze : Floransa’nın kalbinde yükselen bu katedral, şehrin siluetini tanımlayan devasa kubbesiyle adeta bir mühendislik harikası. Filippo Brunelleschi’nin 15. yüzyılda inşa ettiği kubbe, dönemin teknik imkanlarını aşan cesur bir tasarım. Dış cephesi beyaz, yeşil ve pembe mermerlerle bezenmiş; içeri girdiğinizde ise Giorgio Vasari’nin cennet ve cehennem sahnelerini işlediği fresklerle karşılaşıyorsunuz. Kubbeye 463 basamak çıkarak ulaşılıyor, zirveden ise tüm Floransa ayaklarınızın altında. REKLAM Uffizi Galerisi: Sanat tutkunları için bir hazine niteliğinde. Botticelli’nin Venüs’ün Doğuşu ve Primavera tabloları, Leonardo da Vinci’nin ilk eserleri, Caravaggio’nun çarpıcı çalışmaları burada sergileniyor. Galeri, Arno Nehri kıyısında, zarif koridorlarıyla hem sanat hem de mimarlık açısından büyüleyici. Ponte Vecchio: Arno Nehri’nin üzerindeki bu ortaçağ köprüsü, Floransa’nın en romantik noktalarından biri. Her iki yanında sıralanan kuyumcu dükkânları, köprüyü adeta altın ve mücevherlerle süslüyor. Piazzale Michelangelo Floransa’yı tek karede görmek isterseniz burası en doğru adres. 19. yüzyılda inşa edilen bu seyir terası, şehri saran kırmızı kiremitli çatılar, Duomo’nun görkemli kubbesi ve Arno Nehri’nin zarif kıvrımlarıyla panoramik bir manzara sunuyor.

Galleria dell’Accademia: Michelangelo’nun dünyaca ünlü David heykelini orijinal haliyle görmek isteyenler için burası vazgeçilmez. Heykelin boyutu ve detay işçiliği, sanatçının dehasını anlamak için tek başına yeterli. Müze aynı zamanda Rönesans dönemi Floransalı ressamların eserleriyle de zenginleşiyor. Boboli Bahçeleri: Pitti Sarayı’nın arkasında uzanan bu bahçeler, 16. yüzyıldan kalma bir Rönesans peyzaj harikası. Geniş yürüyüş yolları, heykeller, çeşmeler ve gizli köşeleriyle saatlerce dolaşabileceğiniz bir alan. Buradan hem şehri hem de Toskana’nın yemyeşil tepelerini görebilirsiniz. Santa Croce Bazilikası: Floransa’nın “İtalyanların Tapınağı” olarak bilinen bu bazilikada, Michelangelo, Galileo Galilei, Machiavelli gibi tarihî figürlerin mezarları yer alıyor. İç mekândaki freskler, vitray pencereler ve taş işçiliği, burayı sanatsal anlamda da özel kılıyor. Mercato Centrale: Sanat ve tarih kadar, Floransa’nın gastronomisini keşfetmek isteyenler için bu pazar yeri tam bir lezzet durağı.