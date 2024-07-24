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        Floortime terapisi nedir? Floortime terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Floortime terapisi, özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için tasarlanmış olsa da, sosyal, duygusal ve gelişimsel zorluklar yaşayan tüm çocuklar için faydalı olabilir. Bu terapinin uygulanması eğitimli terapistler, çocuk psikologları ve özel eğitim uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 13:55 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:55
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        • 1

          Ancak ebeveynler de Floortime yöntemlerini öğrenerek günlük yaşamlarında çocuklarına uygulayabilirler. Terapinin amacı, çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve onunla anlamlı, etkileşimli ilişkiler kurmaktır. Floortime terapisi, bireyselleştirilmiş ve çocuk merkezli bir yaklaşım sunarak, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanabilir. Peki, Floortime terapisi nedir? Floortime terapisi nasıl yapılır?

          FLOORTİME TERAPİSİ NEDİR?

          Floortime terapisi, Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilen ve özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için tasarlanmış bir terapötik yaklaşımdır. Bu terapi, çocuğun sosyal, duygusal ve entelektüel kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar. Floortime, çocukla oyun oynayarak ve etkileşimde bulunarak, onun ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeyi hedefler. Terapistin veya ebeveynin çocuğun seviyesine inmesi ve onun oyununa katılması, çocuğun güven ve iletişim becerilerini artırır.

          Çocuğun liderliğinde gerçekleşen bu etkileşimler, duygusal düzenlemeyi, sosyal ilişkileri ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Floortime terapisi, her çocuğun benzersiz gelişimsel ihtiyaçlarına uygun olarak bireyselleştirilir ve ailelerin, çocuklarının büyüme ve gelişiminde aktif bir rol almasını teşvik eder. Bu terapi, çocuğun kendini ifade etme becerilerini artırırken aynı zamanda ebeveyn-çocuk bağını güçlendirir.

        • 2

          FLOORTİME TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

          Floortime terapisi, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek için yapılandırılmış bir oyun tabanlı etkileşim sürecidir. Bu terapi, çocuğun doğal oyun ve etkileşimleri aracılığıyla yürütülür ve üç temel aşamadan oluşur: takip etme, genişletme ve meydan okuma. İlk aşamada, terapist veya ebeveyn, çocuğun ilgisini ve oyununu takip eder. Bu, çocuğun liderliğinde gerçekleşir ve onun ilgi alanlarına odaklanarak, çocuğun kendini ifade etmesi teşvik edilir.

          İkinci aşama olan genişletme aşamasında, terapist veya ebeveyn, çocuğun oyununu ve etkileşimlerini zenginleştirir. Bu, çocuğun oyununa katılarak ve oyun senaryolarını genişleterek yapılır. Örneğin, çocuk bir oyuncak araba ile oynuyorsa, terapist arabaların bir yarış yaptığını veya bir tamir atölyesine gittiklerini ekleyebilir. Bu, çocuğun hayal gücünü ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.

          Son aşama olan meydan okuma aşamasında, terapist veya ebeveyn, çocuğun sınırlarını zorlar ve onu yeni beceriler öğrenmeye teşvik eder. Bu aşamada, çocuğun sosyal etkileşimleri ve duygusal tepkileri daha karmaşık hale getirilir. Örneğin, çocuk bir oyunda zorluklarla karşılaştığında, terapist ona bu zorluklarla başa çıkması için rehberlik eder ve destek sağlar.

          Floortime terapisi, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına ve gelişimsel seviyesine uygun olarak bireyselleştirilir. Terapistler ve ebeveynler, çocuğun tepkilerini dikkatle izler ve ona uygun destek sağlar. Bu süreçte, çocuğun duygusal güvenliği ve rahatlığı ön planda tutulur. Ayrıca Floortime terapisi ailelerin aktif katılımını teşvik eder ve ebeveynlere, çocuklarının gelişimini desteklemek için etkili stratejiler sunar. Bu yaklaşım, çocuğun kendine güvenini artırırken, sosyal, duygusal ve entelektüel becerilerini de geliştirir.

        • 3

          FLOORTİME TERAPİSİ FAYDALARI

          Floortime terapisi, özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için birçok fayda sağlar. Bu faydalar, çocuğun genel gelişimine katkıda bulunarak, duygusal, sosyal ve entelektüel kapasitelerini artırır. İşte Floortime terapisi faydaları…

          • Çocukların sosyal etkileşimlerini artırarak, diğer çocuklar ve yetişkinlerle daha etkili iletişim kurmalarına yardımcı olur. Çocuklar, göz teması kurma, sırayla konuşma ve oyun oynama gibi temel sosyal becerileri öğrenir.
          • Bu terapi, çocukların duygusal tepkilerini ve duygusal düzenlemelerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuklar, duygusal dalgalanmaları tanımayı ve yönetmeyi öğrenir, bu da onların genel duygusal sağlığını iyileştirir.
          • Floortime, çocukların problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Terapistler ve ebeveynler, çocuklara zorluklarla başa çıkmaları için stratejiler öğretir, bu da onların bağımsızlıklarını artırır.
          • Çocukların dil ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuklar, kelimeleri ve cümleleri kullanarak duygularını ve düşüncelerini ifade etmeyi öğrenirler.
          • Başkalarının duygularını ve perspektiflerini anlamalarına yardımcı olarak empati geliştirmelerine katkıda bulunur. Bu, duygusal bağların ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur.
        • 4
          • Terapistler ve ebeveynler, çocukların kendi ilgi alanlarına ve yeteneklerine odaklanarak, onların kendine güvenlerini ve kendine saygılarını artırır. Çocuklar, başarılarını fark eder ve kendilerine olan güvenleri artar.
          • Oyun yoluyla yaratıcı düşünme ve hayal gücü geliştirmelerini teşvik eder. Çocuklar, farklı oyun senaryolarını keşfeder ve bu süreçte yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler.
          • Bu terapi, ailelerin çocuklarıyla olan bağlarını güçlendirir. Ebeveynler, çocuklarıyla etkileşimde bulunarak onların gelişimlerini destekler ve aile içi iletişimi artırır.
          • Her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına ve gelişimsel seviyesine uygun olarak bireyselleştirilir. Bu, terapinin her çocuğa özel olmasını ve daha etkili sonuçlar alınmasını sağlar.
          • Çocukların uzun vadeli gelişimlerine katkıda bulunur. Erken yaşta başlayan terapi, çocukların gelecekteki sosyal, duygusal ve akademik başarılarını olumlu yönde etkiler.

          Bu faydalar, Floortime terapisinin çocukların genel gelişiminde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Terapinin esnek ve bireyselleştirilmiş yapısı, her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesini artırır.

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