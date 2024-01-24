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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Flip Damjanovic, Konyaspor'da - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Flip Damjanovic, Konyaspor'da

        Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:43
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        Konyaspor'da kadroyu güçlendirme adına transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzalayan Konyaspor, dün kulübü Vozdovac ile görüşmelere başladığını duyurduğu Flip Damjanovic ile 2.5 yıllığına anlaştı.

        Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Eryılmaz hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Flip Damjanovic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

        Dammjanovic, 2023-2024 sezonunda takımı Vozdovac ile 16 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'da 33 numaralı formayı giyecek.

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