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        Haberler Spor Transfer Flamengo, Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Flamengo, Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı

        Brezilya ekibi Flamengo, Rusya'nın Dinamo Moskova takımından Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 11:52 Güncelleme: 03.08.2025 - 11:52
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        Flamengo, Carrascal'ı kadrosuna kattı
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        Flamengo Kulübü, Dinamo Moskova'nın 27 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu Jorge Carrascal ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Brezilya basınında, transferin 12,5 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

        Kariyerine ülkesinin Millonarios takımında başlayan Kolombiyalı yıldız, Ukrayna'da Karpaty Lviv, Arjantin'de River Plate ve Rusya'da Dinamo Moskova'nın yanı sıra CSKA Moskova forması giydi.

        Carrascal, geçen sezon Dinamo Moskova'da 35 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

        Transferde hareketli günler geçiren Flamengo; Jorginho, Saul Niguez, Emerson Royal ve Samuel Lino'nun ardından Carrascal'ı renklerine bağlayarak kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı.

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