Fransız otomobil üreticisi Citroen'in yüzde yüz elektrikle çalışan aracı Ami, son günlerde online ilan sitelerinde çeşitli satıcılar tarafından ikinci el olarak satılmaya başlanmış, bu durum otomobilin perakende satışlarının başladığı yönünde bir algı yaratmıştı.

Hatta, aracın ikinci elde satışına başlanmasının ardından, bazı yayın organlarında otomobilin perakende satış fiyatı açıklanmış gibi haberler yer almıştı.

Fakat, Citroen Türkiye'den yapılan açıklama ise, otomobilin resmi perakende satışının henüz başlamadığını gösteriyor. Öyle ki, yapılan açıklamada Ami'nin bireysel satışlarının yaz aylarında başlayacağı belirtildi.

Gelişmeler, resmi perakende fiyat listesi henüz açıklanmayan bir otomobilin, ikinci el piyasasında varlık göstermesi ve kendi piyasasını oluşturması bakımından dikkat çekiyor.

Yaptığımız inceleme, ikinci el ilan sitelerin yaklaşık 20 adet Ami'nin satışta olduğunu tespit ettik. Aracın, 200 bin TL ile 235 bin TL aralığında değişen fiyatlardan ikinci el olarak satılmaya çalışıldığını gözlemledik.

Citroen Türkiye, Kasım 2021'de Ami için bir lansman düzenlemiş, akabinde ise aracı kurumsal satışlara açmıştı.

'KOBİ SATIŞLAR DEVAM EDİYOR'

Citroen'den Ami hakkında yapılan son açıklamada, otomobilin yaz aylarında online olarak satışa çıkacağı belirtildi. Ami satın alan müşterilerin araçlarının da evlerine teslim edileceği bildirildi.

Ami'nin KOBİ satışlarının devam ettiğini vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Ami’ye kurumsal satış tarafında çok yüksek bir talep var ve bu talebi karşılamak için KOBİ satışlarımız devam ediyor. Modelimize, bireysel müşterilerimizden de çok yüksek bir talep geliyor. Şimdiden 100’lerce bireysel müşteri sipariş isteği birikmiş durumda. İstediğimiz adetleri alarak pazara giriş yapmak için, Ami’yi yaz döneminde Türkiye’de perakende tüketicinin alımına açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

16 YAŞINDAN İTİBAREN KULLANILABİLİYOR

Adını Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen sözcükten esinlenerek alan Ami, yüzde yüz elektrikle çalışan 2 kişilik bir araç olmasının yanı sıra, 16 yaşından itibaren kullanıma imkan tanıması ile de pazarda farklılaşıyor.

Yapılan açıklamaya göre, saatte 45 kilometre hıza kadar çıkabilen elektrikli Fransız, tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Ami, 5.5 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryalarını 220 Volt standart prizde üç saat içinde tam şarj edebiliyor. Ami'de hava yastığı ve ABS gibi güvenlik donanımları ise bulunmuyor.

Ayrıca, Ami'nin otoyollara çıkışının ve İstanbul'daki boğaz köprülerinden geçişinin yasak olduğunu bilmekte de fayda var.