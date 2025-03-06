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        Haberler Gündem Güncel "Fitre ve zekâtlarınız beyaz baston olsun" | Son dakika haberleri

        Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nden çağrı: Fitre ve zekâtlarınız beyaz baston olsun

        Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, fitre ve zekât bağışları için çağrıda bulunarak, "Fitre ve zekâtlarınız beyaz baston olsun. Bağış ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:55
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        "Fitre ve zekâtlarınız beyaz baston olsun"
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        Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, hayırseverleri anlamlı bir destek kampanyasına davet etti.

        Dernek Başkanı Bayram Özen, fitre ve zekat bağışlarının görme engelliler için hayati bir ihtiyaç olan beyaz baston temini amacıyla kullanılacağını duyurdu.

        Başkan Özen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, beyaz bastonun sadece bir yardımcı gereç değil, aynı zamanda görme engellilerin bağımsız hareket edebilmesi için vazgeçilmez bir araç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Beyaz baston, görme engellilerin günlük hayatta özgürce hareket etmelerini sağlayan bir yol arkadaşıdır. Ancak ne yazık ki, birçok görme engelli birey ekonomik nedenlerle bu temel ihtiyacını karşılayamıyor. Ramazan ayının bereketini paylaşarak, fitre ve zekâtlarınızı derneğimize bağışladığınızda, görme engelli bireylerimize umut olabilirsiniz.

        Hayırsever vatandaşlar fitre ve zekatlarını Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi'ne bağışlayarak dayanışmaya katkıda bulunabilirler. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ya da bağış konusunda destek almak isteyenler, dernekle iletişime geçebilirler. Bağış yapan herkes, görme engelli bireylerin daha bağımsız bir yaşam sürmesine katkı sağlayarak Ramazan'ın ruhuna uygun bir harekette bulunmuş olacak. Bağış ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz."

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        #altınokta körler derneği
        #Aydın Haberleri
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