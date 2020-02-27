HABERTURK.COM

Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde birbiri ardına yaşanan çarpıcı gelişmeler izleyicilerini soluksuz bırakırken, final sahnesinde Ertan ve Firuze’yi el ele gören Ayaz’ın yaşadığı şok ekran başındakileri derinden etkiledi.

İzleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorguladıkları bir hikayeye davet eden Zemheri’nin final sahnesinde Firuze ve Ertan'ın hastaneye el ele gelmesi ve Ertan'ın Firuze'ye "Karıcım..." demesi Ayaz'a sarsıcı bir şok yaşattı. Firuze, Ertan'a daha fazla karşı koyamamış ve kardeşi için kendini feda ederek Ertan ile evlenmişti.

"Firuze ve Ayaz aşkına ne olacak?" sorusu ise şimdiden merak konusu oldu. Duygu dolu anlara sahne olan bölüm sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. #bazenistemesende etiketi Twitter Türkiye'de 14 saat 40 dakika, dünyada 3 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

İşte o anlar;

ERTAN'DAN FİRUZE'YE ŞOK TEKLİF!

Elvan'ın Yasin'i öldürdüğüne şahit olan Ertan, Firuze'ye kardeşini kurtarması karşılığında bir ömür boyu onu istediğini söyledi. Teklifi duyunca öfkelenen Firuze, Ertan'a boyun eğmezken kardeşi için suçu üstlenmeye karar verdi. Ancak cinayet silahını almak için Yasin'in evine geri döndüğünde karşısında yine Ertan'ı buldu.

AYAZ, BERRAK'I TERK ETTİ!

Mehveş, Ertan'ın serbest bırakıldığını duyunca Ayaz'a haber verip, hemen kaçtı. Safiye aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılırken annesinin tedaviyi bilerek yarım bıraktığını öğrenen Ayaz büyük bir acı yaşadı. Safiye'ye organ nakli için dokusu tutan bir tek Mete oldu ancak bencil davranarak annesine böbreğini vermek istemedi.

Mete bu kararıyla Ayaz ile arasındaki bağları tamamen koparırken, abisine karşı bir hamle yaparak Ertan'ın tarafına geçti. Ayaz, annesiyle yaptığı konuşmanın ardından Berrak'tan kesin olarak ayrıldı. Bütün gerçekleri öğrenen Berrak büyük bir yıkım yaşarken, Ertan ile yüzleşti.

Berrak'ın Ertan'ın elindeki görüntüleri alıp Ayaz'a götürmesi ve onu özgür bırakmaya karar vermesi ise herkesi şaşırttı. Yaşar'ın eve dönmesiyle tüm aile sevinç yaşarken, Sevda'nın Yaşar'la iyi geçinmesi Aliye'yi çileden çıkardı.

"Gerçekleri öğrenmeye hazır mısın Berrak?";

Berrak, Ayaz'ı özgür bırakıyor;

Ay Yapım imzalı Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!