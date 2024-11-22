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        Haberler Gündem Güncel Fırtınanın vurduğu Bursa'dan yeni görüntüler | Son dakika haberleri

        Fırtınanın vurduğu Bursa'dan yeni görüntüler

        Meteoroloji'nin 'sarı' kodlu uyarılarının ardından Bursa'da dün şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Hızı saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına ve yağış olumsuz etkilerken, kent merkezinde metro seferleri durdu, bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınadan geriye kalan o anlar ise kameralara yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:51
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          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Marmara Bölgesi'ni önce şiddetli rüzgar ve sağanak vurdu.

        • 2

          İHA'da yer alan habere göre, Bursa'da da dün gece hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar hayatı felç etti. Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

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          Vakıf Mahallesi'nde de bir sürücü aracıyla seyir halindeyken çatıdan kopan bir parça elektrik tellerinde asılı kaldı.

        • 4

          Sürücünün faciayı kıl payı atlattığı anlar kameralara yansıdı.

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          Rüzgar sonrası bastıran yağmur ise metro istasyonlarını göle çevirdi.

        • 6

          Metro seferleri iptal edilirken, binlerce vatandaş mağdur oldu.

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