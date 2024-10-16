Fırtınanın İçinde (In The Storm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Fırtınanın İçinde (Into the Storm) filmi 16 Ekim Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu John Swetnam , Simon Beaufoy'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Steven Quale oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Fırtınanın İçinde (In The Storm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Fırtınanın İçinde (In The Storm) filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
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2014 yılında vizyona giren Fırtınanın İçinde filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Sarah Wayne Callies, Richard Armitage ve Jeremy Sumpter’ın paylaştığı film aksiyon-gerilim türünde kaleme alınmıştır. Peki, Fırtınanın İçinde (In The Storm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Fırtınanın İçinde filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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FIRTINANIN İÇİNDE KONUSU NEDİR?
Silverton kasabası günün birinde aniden beliren düzensiz ve ölümcül hortumların etkisi altında kalır. Tüm halk korunaklara sığınmaya çalışırken, bir takım amatör kameramanlar, hortum bilicileri ve macera severler ise hortuma yaklaşılabilecek en yakın yere gidip olayı görüntülemek peşine düşerler. Gerçek olaylardan esinlenerek meydana gelmiş film, bu doğal felaketin birinci elden dehşetini gözler önüne sermektedir.
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FIRTINANIN İÇİNDE OYUNCULARI KİMLER?
Jeremy Sumpter
Richard Armitage
Sarah Wayne Callies
Nathan Kress
Matt Walsh
Kyle Davis
Scott Lawrence
Arlen Escarpeta
Jon Reep
Alycia Debnam Carey
Max Deacon
Stephanie Koenig
Kaitlan Welton
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