Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Fırtınanın İçinde (In The Storm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Fırtınanın İçinde ne zaman çekildi?

        Fırtınanın İçinde (In The Storm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Fırtınanın İçinde (Into the Storm) filmi 16 Ekim Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu John Swetnam , Simon Beaufoy'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Steven Quale oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Fırtınanın İçinde (In The Storm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Fırtınanın İçinde (In The Storm) filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 18:36 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2014 yılında vizyona giren Fırtınanın İçinde filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Sarah Wayne Callies, Richard Armitage ve Jeremy Sumpter’ın paylaştığı film aksiyon-gerilim türünde kaleme alınmıştır. Peki, Fırtınanın İçinde (In The Storm) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Fırtınanın İçinde filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          FIRTINANIN İÇİNDE KONUSU NEDİR?

          Silverton kasabası günün birinde aniden beliren düzensiz ve ölümcül hortumların etkisi altında kalır. Tüm halk korunaklara sığınmaya çalışırken, bir takım amatör kameramanlar, hortum bilicileri ve macera severler ise hortuma yaklaşılabilecek en yakın yere gidip olayı görüntülemek peşine düşerler. Gerçek olaylardan esinlenerek meydana gelmiş film, bu doğal felaketin birinci elden dehşetini gözler önüne sermektedir.

        • 3

          FIRTINANIN İÇİNDE OYUNCULARI KİMLER?

          Jeremy Sumpter

          Richard Armitage

          Sarah Wayne Callies

          Nathan Kress

          Matt Walsh

          Kyle Davis

          Scott Lawrence

          Arlen Escarpeta

          Jon Reep

          Alycia Debnam Carey

          Max Deacon

          Stephanie Koenig

          Kaitlan Welton

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Habertürk Anasayfa