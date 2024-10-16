FIRTINANIN İÇİNDE KONUSU NEDİR?

Silverton kasabası günün birinde aniden beliren düzensiz ve ölümcül hortumların etkisi altında kalır. Tüm halk korunaklara sığınmaya çalışırken, bir takım amatör kameramanlar, hortum bilicileri ve macera severler ise hortuma yaklaşılabilecek en yakın yere gidip olayı görüntülemek peşine düşerler. Gerçek olaylardan esinlenerek meydana gelmiş film, bu doğal felaketin birinci elden dehşetini gözler önüne sermektedir.