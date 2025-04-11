VEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı noktalarda iletken kopması, direk devrilmesi gibi hasarlar oluşmuştur. Ekiplerimiz, oluşan arızaları gidermek için vardiya usulü 7/24 görev yapmaktadır. Hatlarımızın üzerine devrilen ağaçlar ve çatılar nedeniyle yaşanan kesintileri gidermek için teyakkuz halinde görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yere düşen iletken görmesi durumunda temas etmemesini, Alo 186 Çağrı Merkezimize ya da 0538 655 28 28 WhatsApp ihbar hattımıza bilgi vermelerini önemle rica ediyoruz. Olumsuz hava şartları nedeniyle enerjisiz kalan vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz, can ve mal emniyetini önceleyerek enerji arzını normale çevirmek için merkez ve kırsal bölgelerde özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.