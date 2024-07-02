Fırsatçı emlakçıya ev sahibinden tokat gibi cevap: Yazışmaları ifşa ederek şikayetçi oldu

Türkiye'de konut arzının yeterli olmaması ve enflasyonun da etkisi ile artan kira fiyatları tüketicinin canını yakmaya devam ederken, bazı ev sahipleri ile emlakçılar da fırsatçılık yaparak kira fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Başkent Ankara'da yaşanan olay konut kiralarında fahiş artış yapıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.