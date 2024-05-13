Fırınlarınız kendi kendini temizleyebilir mi? İşte fırınlardaki gizli özellik!

Fırınınızı ve fırın kapağı camını temiz tutmak mutfak bakımının önemli bir parçasıdır. Temiz bir fırın, harika görünmesinin yanı sıra dumanın ve hoş olmayan kokuların evinize veya yemeğinize girmesini önlemeye de yardımcı olur. Fırınınızı manuel olarak temizlemeye zamanınız yoksa, kendi kendini temizleme işlevi yardımcı olabilir. Sizin için bu özellik hakkında bilinmeyenleri derledik. İşte detaylar...