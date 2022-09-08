Püf noktalarıyla patlıcan kebabı tarifi

Kebap çeşitleri ülkemizde en çok tercih edilen ve ilgi çeken yiyecekler arasında. Patlıcan kebabının tadı ise sofralarda ayrı bir yer alıyor. Masterchef'te yarışmacılardan istenen yemekler arasında yer alan patlıcan kebabının tarifi ise merak konusu oldu. İşte patlıcan kebabı yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalar...

PÜF NOKTASI

Patlıcanların tadının acı olmaması için tuzlu suda 10 dakika bekletebilir sonrasında yıkayarak kullanabilirsiniz.

Acı sevenlerdenseniz tarifinizde acı biber tercih edebilirsiniz. Patlıcan kebabını fırınlamadan önce üzerine 4-5 dilim minik tereyağı ve bir iki kaşık zeytinyağı eklemeniz yemeğinizi daha fazla lezzetlendirebilir.

MALZEMELER

4 Adet orta boy patlıcan

500 gr yarım yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 diş sarımsak

yarım demet maydanoz

1 yumurta

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

İsteğe göre kimyon

Tuz

Fırın torbası

SOS MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

1 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı ılık su

Tuz

Karabiber

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN

Sivri biber

Domates

PATLICAN KEBABI YAPILIŞI

Patlıcanları isteğinize göre ortadan iki veya üçer dilimlerde kesin. Ardından tuzlu suda acısının gitmesi için en az 10 dakika bekletin. Patlıcanlarınız tuzlu suda beklerken bir yoğurma kabına kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, incecik kıyılmış maydanoz, galeta unu ve baharatları da ekleyerek güzelce yoğurun.

Malzemeleri güzelce yoğurduktan sonra harcın içerisinden ufak yumrular halinde parçalar koparın ve oval şekiller verin. Köftelere şekil verirken ne çok kalın ne çok ince olmamasına dikkat edin. Şekil verdiğiniz köftelerin üzerini streç film ile örterek buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.

Ardından sos yapımına geçin, sos yapımı için derin bir sos tenceresine sıvı yağı ekleyin. Sıvı yağ kızdıktan sonra üzerine ince dilimlediğiniz sarımsakları ekleyin. Daha sonra rendelenmiş domatesleri ve sırasıyla salça, tuz, karabiber en son olarak suyu ekleyin. 5 dakika pişirdikten sonra altını kapatabilirsiniz.

Köfteleri buzdolabından alın ve patlıcanları yıkayıp süzün. Yuvarlak bir fırın tepsisine önce patlıcan ardından köfte sonra tekrar patlıcan gelecek şekilde dizmeye başlayın. Yan yana sıraladığınız patlıcan ve köfteleri dilerseniz bir şiş kullanarak tepsiye dizebilirsiniz.

Domates ve biberleri de üzerlerine koyarak üzerine salçalı sosu gezdirebilirsiniz. Son olarak üzerini bir fırın torbasıyla kapatın. Fırın torbası kebabın kurumasını engeller. Hazırladığınız sos tepsinin büyüklüğüne göre az geldiği takdirde üzerine tekrar sıcak su dökebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 30-35 dakika pişirin. Son 15 dakika kala fırın torbasını alarak üzerinin kızarmasını sağlayabilirsiniz.