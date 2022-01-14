Fırıncının ihmali pahalıya patladı!

İstanbul Ataşehir'de 2 şüpheliden biri, lokanta önünde kapısı açık bırakılan hafif ticari aracı çaldı. Durumu son anda fark eden araç sahibi, hırsızları durdurmak için hamle yapsa da başarılı olamadı. Araç sahibinin kapı koluna tutunarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün sabah saat 07.00 sıralarında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. 34 BBB 22 plakalı hafif ticari aracı ile ekmek dağıtımı yapan fırıncı Şemsettin Yücel, ekmek bırakmak için lokantaya girdi. İki kişi tarafından takip edildiğinden habersiz olan fırıncı ekmekleri rafa dizerken dışarıda bir hareketliliğin olduğunu fark etti.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ, YOLA SAVRULDU
İki şüpheliden biri kapısı açık halde bırakılan hafif ticari araca bindi. Yücel, hırsızlara engel olmak için aracın önüne atladı. Fırıncının aracın önüne atlaması hırsızları durdurmaya yetmedi. Gaza basan şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, aracın kapı koluna tutunan Yücel, metrelerce sürüklendi. Şemsettin Yücel, bir süre sonra düşerken, hırsız kaçtı.
DİĞERİ, 'HIRSIZ VAR' DİYEREK KAÇTI
Diğer şüpheli ise arabaya binemeyeceğini anlayınca 'hırsız var, arabayı çalıyorlar.' diyerek yaya olarak kaçtı. Telefonu da çalınan aracın içerisinde olan fırıncı, ekmek bıraktığı lokanta sahibinin telefonunu kullanarak polisi aradı. Yücel, aracını çalan hırsızdan şikayetçi olurken, polis ekipleri kaçan hırsızı ve çaldığı aracı bulmak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
'25-30 SENEDİR ESNAFLIK YAPIYORUZ'
Şemsettin Yücel, "Son ekmeği buraya verdim. İki kişi geliyor. Ben ekmekleri dolaba dizdikten sonra dışarıya çıkıyorum. Ondan sonra birisi arabaya biniyor. Öbürü de gözcülük yapıyor. Adamı yakalıyorum fakat sağ-sol yapıyor, geri ileri yapıyor. Benim dengemi bozuyor. Peşine koşuyorum. Bir müddet peşinde sürükleniyorum ama yakalayamıyorum. Ondan sonra yanındaki diğer hırsız olan da mahsustan bağırıyor 'Arabayı çalıyorlar, arabayı çalıyorlar.' Meğerse o da onun ekibindenmiş. Anlık bir mesele değil. 25-30 senedir esnaflık yapıyoruz ama böyle hiçbir olayla karşılaşmamıştık. İnşallah bulunur. Dua ediyoruz inşallah bulunması için" dedi.
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