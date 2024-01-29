Fırın sütlaç tarifi, pastane usulü fırın sütlaç nasıl yapılır?

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Sütlaç, şüphesiz ki Türk Mutfağının en vazgeçilmez sütlü tatlılarından biri. Gerek hafifliği gerek de doyuruculuğuyla yediden yetmişe herkesin gözde tatlılarından biri. Geleneksel sütlü tatlılarımızdan vazgeçilmez bir tatlı olan fırın sütlacı evde, üstelik de pastane usulü tadında nasıl yapacağız mı diyorsunuz? Bu tarifle evde pastane usulü fırın sütlaç yapmak artık çok kolay. Pastane usulü fırın sütlaç için gerekli malzemeler ve detaylı anlatım püf noktalarıyla birlikte sizlerle.

Pastane Usulü Fırın Sütlaç Tarifi

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker *

Yarım su bardağı kırık pirinç *

2 su bardağı su *

1 paket şekerli vanilin

3 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

*(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

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Pastane Usulü Fırın Sütlaç Yapılır?

Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da tam ölçülü pastane usulü fırın sütlaç yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. İşte sırasıyla evde kolay ve lezzetli fırın sütlaç yapımı ve püf noktaları…

İlk hamlemiz elbette pirinçlerimizi güzel bir yıkamak.

Pirinçleri yıkadıktan sonra tencereye alıp 2 su bardağı su ile kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirin.

Pirinçler, yumuşayıp suyunu da çektikten sonra üzerine 1 litre süt ile 1 paket şekerli vanilini ekleyip karıştırın. Karışımı, kısık ateşte 15 dakika kadar kaynatarak pişirme işlemine devam edin.

Bu karışım ocakta kaynarken bir kâseye nişastayı alın, üzerine yarım su bardağı sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. İşte size bir püf nokta! Nişastalı karışımda topak kalmaması, sütlacınızın kıvam alması için çok önemli, bu sebeple nişastayı sütte mutlaka çözdürmeniz gerekir.

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Nişastalı süt karışımını, ocakta kaynayan karışıma azar azar ilave edin. Kısık ateşte, sürekli karıştırarak 10 dakika kadar pişirin. Bu noktada bütün bir karşımın kıvam alması gerekmekte. Eğer istediğiniz kıvama ulaşmadıysa bir süre daha kaynatmaya devam edin.

Bir fırın tepsisine ısıya dayanıklı kaselerinizi veya toprak kaplarınızı yerleştirin. Ocakta pişmekte olan ve dilediğiniz kıvama gelen sütlacı bu kaselere pay edin. Daha sonrasında tepsinin yarısına gelecek şekilde, tepsiye su ekleyin. Tepsiye eklenen suyun soğuk olması sütlacınızı daha da güzelleştirecektir.

Tepsiyi, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına koyun. Fırın ısıtılırken alt üst ayar açılmalı fakat sütlaçlar fırına girdikten sonra sadece üst ayar açık kalmalıdır. Sütlaçlarınızın üstü kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin.

Üstü kızaran ve pişen sütlaçlarınızı oda sıcaklığına gelmeleri için 10 dakika kadar dışarıda bekletin.

Sütlacın kıvamının oturması için son olarak sütlaçlarınızı 2-3 saat kadar buzdolabında bekletin.

Buzdolabından çıkardıktan sonra da üstünü dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz.

Pastane usulü fırın sütlacınız artık hazır, afiyet olsun!

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