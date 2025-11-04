Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Fırat Çelik Masterchef'e konuk oluyor! Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Fırat Çelik dizileri ve filmleri

        Fırat Çelik Masterchef'e konuk oluyor! Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

        MasterChef'te ünlüler gecesi! Ekranların sevilen oyuncularından Fırat Çelik, bu kez mutfakta hünerlerini sergiledi. MasterChef ünlüler kadrosuna konuk olan Çelik, hem oyunculuk kariyeri hem de gastronomiye olan ilgisiyle dikkat çekti. Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

        Giriş: 04.11.2025 - 18:19 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:19
        • 1

          Fırat Çelik, MasterChef sahnesinde yeteneğini bu kez kamera yerine tabakla gösteriyor. Uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu, Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisiyle hafızalara kazınmış ve kısa süre önce Türkiye’de yeniden setlere dönme kararı almıştı. Detaylar haberimizde...

        • 2

          FIRAT ÇELİK KİMDİR?

          Fırat Çelik, 1981 yılında, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Stuttgart bölgesinde yer alan Ostfildern şehrinde doğdu. İki yaşındayken Türkiye'ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı. İki ablası, bir kız kardeşi vardır.

          Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşmeye karar verdiler. Doksanlı yıllarda göç ettikleri Fransa’da eğitim gören Fırat Çelik, Paris’in banliyösü Champigny-sur-Marne’da Louise Michel Ortaokulundan sonra Langevin Wallon Lisesinde ekonomi ve idari bilimler okudu. 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı veren Fırat Çelik, Paris’e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı.

          Çevresinden tiyatro oyunculuğu yapması için destek gören Fırat Çelik girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere’in Cimri oyunundan bir monolog canlandırdı.

        • 3

          Fırat Çelik’in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı. Harcourt’un sahneye koyduğu, Anthony Burgess’in romanından uyarlanan Otomatik Portakal oyununda Fred rolünü üstlenen Çelik; 2007’de Comédie de Paris tiyatrosu ekibine katılarak Jean-Georges Tharaud tarafından sahneye koyulan Effets Secondaires oyununda Kevin rolünü canlandırdı. Bu sırada pek çok kısa filmde oynayan Fırat Çelik, Johann Bertelli’nin yazıp yönettiği Lignes isimli kısa filmde de başrol oynadı.

        • 4

          Fırat Çelik ilk uzun metraj sinema filmini 2009 yılında yönetmen Philippe Lioret’nin Welcome filmiyle gerçekleştirdi. Vincent Lindon’un başrolünde oynadığı filmde küçük bir rol üstlendi. Berlin’de dünya prömiyeri yapılan film aynı yıl İstanbul Film Festivali’nin de açılış filmi olarak seçildi. Bu vesileyle hayatında ilk defa İstanbul’a gelen Fırat Çelik gelişinin hemen ardından teklifleri değerlendirerek birkaç ay sonra Türk televizyonları için çekilen Kış Masalı dizisinde başrol oynadı. Geniş kitleler tarafından tanınması ise Ay Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizi sayesinde oldu. Sonrasında yine Ay Yapım imzalı 20 Dakika adlı polisiye dizide rol alan Fırat Çelik, 2014 yılında Böcek Yapım ve Warner Bros. Almanya ortak yapımı 8 Saniye adlı sinema filminde oynadı.

