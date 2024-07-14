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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Fırat Aras: "Hedef 1. Lig'e çıkmak" - Futbol Haberleri

        Fırat Aras: "Hedef 1. Lig'e çıkmak"

        TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor'da forma giyen Fırat Aras, bu sezonki hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:39
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        Fırat Aras: "Hedef 1. Lig'e çıkmak"
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        Isparta 32 Spor'da oynayan 26 yaşındaki futbolcu Fırat Aras, yeni sezondaki hedefler hakkında konuştu. Aras, "Geçtiğimiz sezonu play-off potasının 4 puan altında tamamladık. Daha fazla çalışıp geçen sezon yapılan ufak hatalardan ders çıkaracağız ve hedefimiz olan bir üst lige çıkacağız. Bu şehir ve kulüp üst ligde mücadele etmeyi hak ediyor. Elimizden gelenin daha fazlasını yapıp, hak ettiğimiz yerlerde olacağız" dedi.

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