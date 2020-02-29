Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir aranan Hasan Demirtaş'ın ilçedeki bir otelde kaldığı yönünde istihbarat aldı. İstihbaratı değerlendiren ekipler, söz konusu otele baskın yaptı.

DHA'nın haberine göre; operasyon kapsamında üç ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş, 'Mesut Demirtaş' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

'Silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.