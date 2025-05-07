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        Haberler Gündem Firari hükümlü saz çalarken yakalandı

        Firari hükümlü saz çalarken yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cezaevinden firar eden hükümlü, bir düğünde saz çalarken yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 00:41 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:41
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        Firari hükümlü saz çalarken yakalandı
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        Mardin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.A'yı bir düğün salonunda saz çalarken yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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