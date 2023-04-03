Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına Rusya'dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, "Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından

Rusya kuzeyde ve güneyde askeri kapasitesini artıracak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Finlandiya'nın yarın NATO'ya katılacağını açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko Rus haber ajansı RIA'ya konuştu.

Grushko, "Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Rusya kuzeyde ve güneyde askeri kapasitesini artıracak" ifadelerini kullandı.

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