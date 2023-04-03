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Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına Rusya'dan yanıt

Finlandiya'nın yarın resmi olarak NATO'ya katılacağının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Rus yetkili, "Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Rusya kuzeyde ve güneyde askeri kapasitesini artıracak" dedi.

Giriş: 03.04.2023 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına Rusya'dan yanıt
Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına Rusya'dan yanıt
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HABERTURK.COM / Reuters

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, "Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından
Rusya kuzeyde ve güneyde askeri kapasitesini artıracak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Finlandiya'nın yarın NATO'ya katılacağını açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko Rus haber ajansı RIA'ya konuştu.

Grushko, "Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Rusya kuzeyde ve güneyde askeri kapasitesini artıracak" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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