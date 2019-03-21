'Visit Finland' adı verilen turizm organizasyonu tarafından 'Rent a Finn' (Bir Finlandiyalı Kirala) adı verilen proje kapsamında ülkeye gelecek olanlar yerinde mutluluk pratiği yapma imkanına sahip olacak. Finlandiyalı bir 'mutluluk rehberi' ülkenin en güzel yerlerini gezdirip, doğal güzelliklerini tanıtacak.

Turizmi canlandırmayı amaçlayan projenin internet sitesinde yer alan tanıtım yazısında, "Mutluluk sırrımız doğamız, abartısız. Diğerleri terapiye giderken Finlandiyalılar bir çift lastik bot giyip ormanlara gidiyor. Şimdi işi, en iyisinden öğrenme zamanı" ifadelerine yer verildi.

Şimdilik proje için sekiz Finlandiyalının gönüllü olduğu belirtiliyor. Seçilecek rehberin konumuna göre, başkent Helsinki'nin yanı sıra Lapland, Archipelago ve Lakeland gibi yerlerde konaklama yapılabilecek.

Başvuru için kendinizi anlatan, neden Finlandiya'yı ziyaret etmek istediğinizi açıklayan bir video çekmek ve online bir başvuru formu doldurmak gerekiyor. Yapılan inceleme sonrası kazananlara bu yaz Finlandiya'da üç gün bedava tatil yapma fırsatı sunuluyor. Tüm yolculuk ve konaklama masrafları karşılanan talihli, seyahat boyunca da filme çekilecek.

DÜNYA MUTLULUK RAPORUNDA TÜRKİYE 79'UNCU SIRADA

Ülkelerin gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik değişkenleri bakımından kıyaslandığı raporda, birinciliği alan ülke Finlandiya oldu. Finlandiya'yı ilk 10'da Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve Avusturya takip etti.

İlk 10'a 5 İskandinav ülkesi girerken, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasındaki ülkelerden 9'unun bu aralıkta yer almaması dikkati çekti.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD listede kendine ancak 19'uncu sırada yer bulurken, ekonomik büyüklükte onu izleyen Çin 93'üncü, Japonya 58'inci, Almanya 17'nci, İngiltere 15'inci, Hindistan 140'ıncı, Fransa 24'üncü, Brezilya 32'nci, İtalya da 36'ncı oldu.

Dünyanın büyük ekonomileri arasında bir tek Kanada mutluluk endeksinde ilk 10 ülke arasına girdi. Dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi olan ülke, mutluluk endeksinde de 9'uncu sırada yer aldı.

Bununla birlikte, dünyanın en büyük güçlerinden Rusya, geçen yıla oranla 9 sıra gerileyerek 68'inciliğe yerleşti.

Dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi Türkiye de listedeki 156 ülke arasında 79'uncu sırada yer aldı.

Raporda, 156 ülke arasında "dünyanın en az mutlu" ülkesi Orta Afrika ülkesi Güney Sudan oldu.

Listede Güney Sudan'ı sırasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Afganistan, Tanzanya, Ruanda, Yemen, Malavi, Suriye, Botsvana ve Haiti izledi.

DİJİTAL MEDYA MUTSUZLUĞU ARTTIRIYOR

BM'nin 2012'den bu yana her yıl farklı bir ana temayla yayımladığı raporda, bu yıl "mutluluk ve toplum" konusuna odaklanıldı.

Raporda, son 10 yılda mutluluğun nasıl değiştiğine, bu değişimlere neden olan teknoloji, sosyal norm, çatışma ve hükümet politikalarına yer verildi.

Raporun özel bölümlerinde, cömertlik ve toplum yanlısı davranışlar, mutluluğun oy verme davranışına etkisi, internet kullanımının ve bağımlılığının mutluluğa etkisi incelendi.

Özellikle son dönemde ABD'deki genç neslin dijital medyada harcadığı vaktin arttığına işaret edilerek, günde 6 saatten fazla vaktin internette, sosyal medya ve mesajlaşma gibi dijital medya mecrasında geçtiğine dikkat çekildi.

Bu noktada, zamanın çoğunu dijital medyada harcayan bireylerin, bu ortamlarda daha az vakit geçirenlere kıyasla daha mutsuz olduğu ifade edildi.