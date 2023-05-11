Finlandiya'da görevinden ayrılmaya hazırlanan Başbakan Sanna Marin, boşanacağını açıkladı

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Finlandiya'da görevden ayrılacak olan Başbakan Sanna Marin, eşi Markus Raikkonen ile boşanma davası açtıklarını duyurdu.

Marin Çarşamba günü Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Birlikte geçirdiğimiz 19 yıl ve sevgili kızımız için minnettarız" dedi.

2020'de evlenen çiftin beş yaşında bir kızları var.

Marin, merkez sol partisinin geçen ay genel seçimleri kaybetmesinin ardından görevden ayrılacak.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Marin, iş insanı ve eski profesyonel futbolcu olan Raikkonen ile "hala iyi arkadaş" olduklarını söyledi.

Marin, "Bir aile olarak ve birbirimizle vakit geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

37 yaşındaki Marin, 2019'da göreve geldiğinde dünyanın en genç başbakanı oldu. Ancak Nisan ayındaki seçimlerde Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi ve Riikka Purra liderliğindeki sağcı popülist Finler Partisi ile girdiği yarışı kaybetti.

Marin partisinin sandalye sayısını arttırıp oyların yüzde 20'ye yakınını alırken, koalisyon ortaklarının hepsi önemli sayıda sandalye kaybetti.

Hükümeti resmen istifa etmiş olsa da yeni bir hükümet kurulana kadar geçici olarak görevine devam edecek. Orpo, müzakereleri Haziran ayına kadar sonuçlandırmayı umuyor.

Partilerle gündeme geldi

Marin görev süresince yüksek oy oranlarına sahip oldu ve Finlandiya'yı NATO'ya soktuğu ve ülkesini Covid salgını boyunca iyi yönettiği için pek çok kişiden övgü aldı.

Ancak son aylarda özel hayatına ilişkin haberlerle gündem olan Marin, Finlandiya'da kutuplaştırıcı bir figür olarak görülüyor. Geçen yıl Ağustos'ta bir partide şarkı söyleyip dans ederken ve içki içerken çekilmiş bir videosunun sosyal medyada dolaşıma girmesi eleştirilere neden olmuştu.

Marin videonun "özel bir mekanda" çekildiğini ve "arkadaşlarıyla bir akşam" geçirdiğini söylemişti.

Ancak video, Marin'in davranışlarının Finlandiya'nın "itibarını ve güvenliğini" zedelediğini iddia eden birçok şikayete yol açtı.

Marin, endişeleri gidermek için uyuşturucu testi yaptırmış ve negatif sonuç almış, birkaç ay sonra da parlamento tarafından görevi kötüye kullanmaktan aklanmıştı.

Bu olay sonrasında Finlandiya'da birçok kadın Sanna Marin'i desteklemiş ve dayanışmak amacıyla kendi dans videolarını sosyal medyada paylaşmıştı.

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