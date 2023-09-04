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        Haberler Gündem Güncel Fındık işçileri kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

        Fındık işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 5´i çocuk 17 yaralı

        Ordu'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte fındık işçilerini taşıyan minibüs elektrik direğine çarptı. Olayda 5'i çocuk 17 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:49
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        Fındık işçileri kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan 5´i çocuk 17 kişi, hastanede tedaviye alındı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 06.30 sıralarında ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi´nde meydana geldi.

        Fındık işçilerini taşıyan Süleyman Set'in (45) kullandığı minibüs, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

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        Kazada S.S. (37), S.H. (37), N.A.H. (6), Ü.G. (8), C.S. (18), S.A. (49), M.A.A. (27), A.G. (52), Ç.G. (15), G.H. (17), S.U. (63), Y.E.H. (16), E.A. (44), M.A. (20), G.A. (41), Y.A. (59) ve N.U. (61) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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