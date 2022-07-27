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Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2022? Fındık fiyatları ne kadar olacak, belli oldu mu?

Fındık üreticisi binlerce vatandaşımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları sonrası 2022 fındık fiyatları ile ilgili aramalara başladı. Peki, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak ve bu yıl fiyatlar ne kadar olacak?

27.07.2022 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fındık fiyatları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik...

  • FINDIK FİYATLARI 2022 NE KADAR OLACAK?

    2022 yılı için henüz güncel fındık fiyatları açıklanmadı.

    Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre ''Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor” ifadeleri kullanılmıştı.

  • 2022 FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında üreticinin beklediği tarihi duyurdu; ''Bir de şu var. Vatandaşın araçlarıyla olsun, piyasadaki alışveriş hareketliliğine bakıyorum gayet iyi noktada. Maliyet enflasyonu noktasında bana göre işi yönetiyoruz. Şu anda bizim son yaptığımız zamlarla, vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu...

  • Bu yıl sonu itibarıyla gözden geçireceğimiz bir süreçtik. Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi "Acaba fındık fiyatları ne olacak" Açıklayacağız tabi. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.'' dedi.

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