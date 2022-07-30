Fındık üreticisi binlerce vatandaşımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları sonrası 2022 fındık fiyatları ile ilgili aramalara başladı. Peki, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak ve bu yıl fiyatlar ne kadar olacak?