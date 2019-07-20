20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'da, Suat Uğurlu Baraj Gölü'nün etrafında fındık bahçelerinin arasında bulunan Ayvacık, Karadeniz'e özgü tüm güzellikleri bünyesinde barındırıyor.
AA'nın haberine göre kentte, 382 kilometrekarelik yüzölçümüyle en küçük ilçelerden olan ve 21 bin 847 nüfusu bulunan saklı güzellik Ayvacık, Canik Dağları'nın kuzey eteklerinde çam ağaçlarıyla kaplı bir bölgede yer alıyor. Baraj gölünde bulunan Kirazlık ve Zevgar adaları, ayrı bir güzellik oluşturuyor.
Ayvacık'ın sunduğu doğal güzellikler, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.
Baraj gölünde tekne gezilerinin yapıldığı ilçede, dik yamaçlarında bulunan fındık bahçelerinin etrafında da doğa sporları gerçekleştiriliyor.
Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, Ayvacık'ın, yeşil bir vadinin içinde doğal güzellikleri barındıran küçük bir ilçe olduğunu söyledi.
Yeşilin her tonunun bulunduğu ilçenin, Karadeniz'e özgü tüm güzellikleri bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Genç, "Barajın etrafında kurulan Ayvacık'ta bol miktarda şelale de bulunmaktadır. Doğa yürüyüşü yapılacak çok uygun alanları mevcut. Ayvacık son dönemde Arap turistleri ağırlamaya başladı. İran ve Çin'den de bölgeye turist gelmesini bekliyoruz. İranlı turistlerin bölgeyi ziyaret etmesi için yoğun çalışma yürüttük. Önümüzdeki günlerde İranlı bir turist kafilesinin Ayvacık'ı ziyaret etmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Genç, Ayvacık'ta Karadeniz'e özgü yöresel yemek çeşitlerinin de tadılabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Gastronomi turizmi açısından da Ayvacık önemli bir turizm noktasıdır. Bölgeye has birçok ot yemeği türü bulunmaktadır. Özellikle doğa turizmi ile ilgilenen yerli ve yabancı turistlerin önümüzdeki dönemde burayı çok sık ziyaret etmesini umut ediyoruz. Ayvacık, Orta Karadeniz'in Uzungöl'üdür. Göl etrafında olta balıkçılığı yapılabilir. Ayrıca doğa sporları, gemi turu, doğa yürüyüşü gibi pek çok alternatif sunmaktadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!