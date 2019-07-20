Samsun'da, Suat Uğurlu Baraj Gölü'nün etrafında fındık bahçelerinin arasında bulunan Ayvacık, Karadeniz'e özgü tüm güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

AA'nın haberine göre kentte, 382 kilometrekarelik yüzölçümüyle en küçük ilçelerden olan ve 21 bin 847 nüfusu bulunan saklı güzellik Ayvacık, Canik Dağları'nın kuzey eteklerinde çam ağaçlarıyla kaplı bir bölgede yer alıyor. Baraj gölünde bulunan Kirazlık ve Zevgar adaları, ayrı bir güzellik oluşturuyor.

Ayvacık'ın sunduğu doğal güzellikler, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Baraj gölünde tekne gezilerinin yapıldığı ilçede, dik yamaçlarında bulunan fındık bahçelerinin etrafında da doğa sporları gerçekleştiriliyor.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, Ayvacık'ın, yeşil bir vadinin içinde doğal güzellikleri barındıran küçük bir ilçe olduğunu söyledi.

Yeşilin her tonunun bulunduğu ilçenin, Karadeniz'e özgü tüm güzellikleri bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Genç, "Barajın etrafında kurulan Ayvacık'ta bol miktarda şelale de bulunmaktadır. Doğa yürüyüşü yapılacak çok uygun alanları mevcut. Ayvacık son dönemde Arap turistleri ağırlamaya başladı. İran ve Çin'den de bölgeye turist gelmesini bekliyoruz. İranlı turistlerin bölgeyi ziyaret etmesi için yoğun çalışma yürüttük. Önümüzdeki günlerde İranlı bir turist kafilesinin Ayvacık'ı ziyaret etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Genç, Ayvacık'ta Karadeniz'e özgü yöresel yemek çeşitlerinin de tadılabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gastronomi turizmi açısından da Ayvacık önemli bir turizm noktasıdır. Bölgeye has birçok ot yemeği türü bulunmaktadır. Özellikle doğa turizmi ile ilgilenen yerli ve yabancı turistlerin önümüzdeki dönemde burayı çok sık ziyaret etmesini umut ediyoruz. Ayvacık, Orta Karadeniz'in Uzungöl'üdür. Göl etrafında olta balıkçılığı yapılabilir. Ayrıca doğa sporları, gemi turu, doğa yürüyüşü gibi pek çok alternatif sunmaktadır."