Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, kahverengi kokarcanın fındıkta kalite ve verim kaybına yol açtığını söyledi. Turan, zararlının, fındık bahçelerindeki popülasyon yoğunluğunu, mevsimsel dağılımını ortaya koymak, zararlının, fındığın fiziksel ve kimyasal özelliklerine verdiği zararı belirlemek amacıyla 2025 Ocak'ta "Giresun İlinde Fındık Bahçelerinde Bulunan Kahverengi Kokarca Popülasyon ve Zarar Yoğunluğunun Belirlenmesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade etti. Giresun genelinde sahil, orta ve yüksek kesimlerdeki fındık üretimi yapılan tüm bahçelerde araştırma yapılması hedeflenen projenin 1,5 yılda tamamlanacağını belirten Turan, "Buralarda böceğin öncelikle çıkış zamanı yoğunluğunu belirleyeceğiz. Daha sonra da hasat sonrasında örnekler alarak inceleyeceğiz. Ne tür değişiklikler yapıyor, bunları ortaya koyacağız" dedi.

Turan, üniversite tarafından desteklenen projeyle kahverengi kokarca zararlarının yanı sıra çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçladıklarının altını çizerek, "Hedefimiz, fındıkta kahverengi kokarca ne kadar zarar oluşturuyor, randımanı ne kadar etkiliyor bunları belirlemek." diye konuştu.