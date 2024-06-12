Survivor'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Final öncesinde Seda, Ogeday ve Atakan yarı final mücadelesinde son finalist olmak için kıyasıya bir mücadeye girişti. İki ismin doğrudan finale gideceği gecede bir yarışmacı Survivor'a veda etti. Peki, "12 Haziran Survivor All Star'da son finalistler kim oldu, kim elendi?" İşte Survivor All Star'da son finalistler...