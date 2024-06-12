Survivor'da yarı final heyecanı! 12 Haziran Survivor'da son finalistler kim oldu, kim elendi?
Survivor All Star'da final için nefesler tutuldu. Büyük final öncesinde finalistler netleşti. İlk finalist Batuhan olurken, adını finale yazdıran ikinci isim Nefise olmuştu. Seda, Ogeday ve Atakan arasında geçen yarı final mücadelesi ise İstanbul'dan canlı yayınlandı. Survivor yarı final mücadelesinde, bir yarışmacı final öncesinde elenerek yarışmaya veda ederken, iki yarışmacı ise adını finale yazdırdı. İşte 12 Haziran 2024 Çarşamba Survivor'da son finalistler...
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Survivor'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Final öncesinde Seda, Ogeday ve Atakan yarı final mücadelesinde son finalist olmak için kıyasıya bir mücadeye girişti. İki ismin doğrudan finale gideceği gecede bir yarışmacı Survivor'a veda etti. Peki, "12 Haziran Survivor All Star'da son finalistler kim oldu, kim elendi?" İşte Survivor All Star'da son finalistler...
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SURVİVOR ALL STAR SON FİNALİSTLER KİM OLDU?
Survivor All Star yarı finalinde, Ogeday rakiplerine üstünlük sağlayarak 3. finalist olmaya hak kazandı.
Survivor yarı final düellosunda Seda ile Atakan mücadelesi yarışmaya damga vurdu. Seda, Atakan karşısında 8-1'lik skorla üstünlük kurarak 4. son finalist oldu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da yarı final düellosunda Seda ve Atakan karşı karşıya geldi. Seda rakibine 8-1'lik skorla üstünlük kurarkan, adını finale yazdırdı. Atakan ise final öncesinde Survivor'da elenen son isim oldu.
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SURVİVOR İLK FİNALİSTİ KİM OLDU?
Survivor All Star'da ilk finalisti Batuhan Karacakaya oldu.
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SURVİVOR 2. FİNALİST KİM OLDU?
Büyük final öncesinde adını finale yazdıran ikinci isim Nefise Karatay oldu.
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 9 HAZİRAN 2024?
Survivor'da son elenen isim Yunus Emre oldu.
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SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN, NEREDE?
Survivor All Star finali 13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.
Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.