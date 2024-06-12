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        Haberler Bilgi Magazin Survivor All Star'da final için geri sayım! Survivor finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak ve nerede?

        Survivor All Star'da final için geri sayım! Survivor finali ne zaman, saat kaçta?

        Survivor All Star'da final için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 5 kişinin kaldığı yarışmada son finalistler belli oluyor. Büyük final öncesinde yarışmacılar adını finale yazdırabilmek adına kıyasıya bir mücadeleye girecek. SMS oylaması sonucunda belli olacak Survivor 2024 şampiyonu canlı yayında açıklanacak. Final için geri sayım sürerken, "Survivor finali ne zaman, saat kaçta, nerede? Survivor All Star'da finale kimler kaldı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Survivor final tarihi...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 12.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 13.06.2024 - 00:07
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        • 1

          Survivor'da adım adım finale gidilirken, finalistler belli olmaya başladı. İlk finalist Batuhan olurken, adını finale yazdıran ikinci isim Nefise oldu. Büyük finale sayılı saatler kala, Survivor finali ne zaman, saat kaçta, nerede? Survivor All Star'da finale kimler kaldı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Survivor All Star'da finale kalan yarışmacılar ve İstanbul'dan canlı olarak ekranlara gelecek Survivor final tarihi...

        • 2

          SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN, NEREDE?

          Survivor All Star finali 13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.

          Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

        • 3

          SURVİVOR BİLETLERİ NE KADAR?

          Survivor finali için bilet fiyatları belli oldu.

          tribün A bilet fiyatı 350 TL,

          tribün B bilet fiyatı ise 250 TL olarak satışa çıktı.

        • 4

          SURVİVOR BÜYÜK FİNALE KİMLER KALDI?

          Seda

          Ogeday

          Nefise

          Atakan

          Batuhan

        • 5

          SURVİVOR FİNALİ NASIL OLACAK?

          Acun Ilıcalı finale ilişkin: "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak.

          Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak." ifadelerini kullandı.

        • 6

          SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?

          Survivor All Star şampiyonu SMS oylaması sonucunda belli olacak.

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