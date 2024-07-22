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        Film gibi kaçış hikayesi: Yerde bulduğu kimlikle 2 yıl gizlendi

        Bursa'da 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, bir restoranda garson olarak çalışırken yakalandı. Suç makinasının film gibi kaçış hikayesi ise duyanları şaşkına çevirdi. Zanlının yerde bulduğu kimlik ile 2 yıl boyunca kaçtığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:55
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        Suç makinasının film gibi kaçış hikayesi
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        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 23 farklı dosyadan aranan M.N.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Polis, şüphelinin merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan evine gitmediğini tespit etti.

        YERDE BULDUĞU KİMLİKLE 2 YIL GİZLENMİŞ

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        Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç makinası M.N.'nin yerde bulduğu kimlikle Bursa'da bir restoranda çalıştığı bilgisini edindi.

        Sivil ekip, restorana müşteri gibi girdi. Masaya oturan polisler, daha sonra en uygun zamanda M.N. olduğunu değerlendirdiği şüpheliyi restoran içerisinde yakaladı. Zanlı, gerçek kimliğinin M.N. olduğunu itiraf etti.

        Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan M.N. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, suç makinasının 2 yıldır evine gelmediğini, yerde bulduğu M.Y. isimli kişinin kimliği ile polis ve jandarma uygulamalarından geçtiğini ve yakalanmaması için Yalova ve Bursa'da sigortasız çalıştığını tespit etti. Evine gitmeyen şahsın çalıştığı iş yerine yakın yerde bir otelde kaldığı öğrenildi.

        Polisin elde ettiği restorana ait güvenlik kamerasında, şüphelinin müşterilere yemek servisi yaptığı ve o sırada sivil ekiplerin tedbirli şekilde şahsı yakaladıkları ve dükkandan çıkardıkları görüldü.

        Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Bursa
        #kaçak
        #suç makinesi
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