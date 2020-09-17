Film Forum'un jüri üyeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un jürileri belli oldu

HABERTURK.COM

5 Ekim'de başlayacak Antalya Film Forum kapsamında beş bölümde dokuz projeye toplam 470 bin TL para ödülü verilecek. Jürilerin değerlendirmesi sonucu kazanan projeler, 7 Ekim'de gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak.

Antalya Film Forum'da bu yıl Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Antalya'yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve bu yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu gerçekleşecek.

Türkiye'den yapımcı ve yönetmenlere açık olan ve proje aşamasındaki uzun metraj film projelerinin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda bu yıl yarışacak sekiz projeyi; Bobby Allen, Delly Shirazi ile Dilara Omur'dan oluşan jüri üyeleri değerlendirecek. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kapsamında iki projeye her biri 30 bin TL değerinde para ödülü, bir projeye de Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Bobby Allen

Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan Antalya Film Forum'un Kurmaca Work in Progress Platformu'nun jüri üyeleri, Antoine Thirion, Aslı Özge ile Renan Artukmaç'tan oluşuyor. Kurmaca Work in Progress Platformu'na seçilen beş proje içinden bir projeye 80 bin TL, bir projeye de 40 bin TL para ödülü verilecek. Bu bölümde ayrıca 50 bin TL değerinde TRT Ödülü ile Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü de bulunuyor.

Aslı Özge

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress Platformu'nda, Adriek van Nieuwenhuyzen, Necati Sönmez ilePhilippa Kowarsky'den oluşan jüri seçilen yedi projeyi değerlendirecek. Bu projeler içinden iki belgesele her biri 30 bin TL değerinde ödül verilecek. Belgesel projeler aynı zamanda Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü için de yarışacak.

Çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alması şartıyla ulusal uzun metraj bir filme 150 bin TL maddi destek sağlayacak Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl üç proje yarışacak. Bu projeleri değerlendirecek jüri üyeleri ise Burak Göral, Müge Özen ve Onur Saylak. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü’nü alan filme Fono Film tarafından ayrıca Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Onur Saylak

Antalya Film Forum'un, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle; yeni yetenekleri saptamak, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek amacıyla bu yıl programına eklediği Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için altı proje yarışacak. Bu projeleri; Laurence Herszberg, Sarp Kalfaoğlu ve Veronika Kovacova'dan oluşan jüri değerlendirecek. Yarışacak projelerden birine pilot bölümün prodüksiyonunda kullanılmak üzere 30 bin TL tutarındaki BluTv Ödülü, bir projeye de Color Up Renk Düzenleme Ödülü verilecek.

