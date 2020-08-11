CGV Mars Cinema Group, Cinemaximum salonlarının % 90'ını 7 Ağustos'ta açtı. Gösterimi yarım kalan ve yenileriyle birlikte 25 filmin gösterime girdiği hafta sonunda toplam izleyici sayısı 16.155 kişi olurken toplam hasılat 225.094 TL oldu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Sinema salonları, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle 16 Mart'ta kapatılmıştı. Yeni normalleşme süreci içinde ise 1 Temmuz'da tekrar açılmıştı.

Sinema salonu grupları, izin verilmesine rağmen izleyicinin yeterli ilgi göstermeyeceği ve kapalı sezon olması nedeniyle kapılarını açmayı tercih etmemişti.

Türkiye'de en çok salona sahip olan CGV Mars Cinema Group, yeni normalleşme çerçevesinde sahip olduğu 913 Cinemaximum salonunun % 90'ını 7 Ağustos'ta açmaya karar vermişti.

Cinemaximum salonlarının açılmasıyla birlikte gösterimi yarım kalan ve yenileriyle birlikte 25 Türk ve yabancı film gösterime girdi.

7 Ağustos - 9 Ağustos arasındaki gişe rakamları, İzleyicinin ilgisinin ölçülmesi adına önemli bir ölçü olacaktı.

Gişe rakamlarından anlaşılan o ki izleyici henüz sinema salonlarına girmeye hazır değil.

25 film toplamda 16.155 kişi tarafından izlenirken toplam hasılat 225.094 TL oldu.

Hafta Sonunda En Çok İzlenen 5 Film

BLOODSHOT: DURDURALAMAZ GÜÇ

İzleyici sayısı: 2.739

Hasılat: 40.532 TL

ZENGO

İzleyici Sayısı: 2.485

Hasılat: 26.259 TL

47 METRE DERİNDE: KAFES

İzleyici Sayısı: 1.895

Hasılat: 37.499 TL

GECE NÖBETİ

İzleyici Sayısı: 1.393

Hasılat: 28.122 TL

ARAF 4: MERYEM

İzleyici Sayısı: 1.337

Hasılat: 15.186 TL

Hafta sonunda en az izlenen film 'Beni Satan Casus' oldu. 3 kişinin izlediği filmin hasılatı 66 TL.