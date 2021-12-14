"Ölmüş insandan ne istediniz?"

TFF 1. Lig’in 16'ncı haftasında oynanan Kocaelispor-BB Erzurumspor maçında çalan İbrahim Erkal'ın "Canısı" adlı şarkısı tribünde kavgaya ve küfürleşmeye neden oldu.
Bir grup taraftarın Erkal'a küfretmesinin ardından merhum sanatçının eşi Filiz Erkal, tepki gösterdi.
"ÖLMÜŞ İNSANDAN NE İSTEDİNİZ?"
Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Erkal, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü. Kocaelispor taraftarı; ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba? Çok merak ediyorum. Tabii ki sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir şey yaparken düşünün; ailesini, çocuklarını, sevenlerini... Empati yapın. Yaptığınız terbiyesizlik, insanlık dışı davranıştır. Daha çok şey yazmak isterdim de sizin gibiler onu da onur sayar!" ifadelerini kullandı.
TARAFTAR HESABINDAN AÇIKLAMA
Kocaelispor taraftarı da Instagram'dan açıklama yaparak yapılan, uygunsuz davranışı kınadı. Gönderide, "Dün akşam B. B. Erzurumspor ile oynadığımız müsabakanın devre arasında rahmetli sanatçımız İbrahim Erkal'ın seslendirdiği ve bizlerin de Sayın İbrahim Erkal'ın anısına açmış olduğumuz müziğe tepki gösteren iki üç taraftarın yapmış olduğu uygunsuz davranışı kesinlikle tasvip etmiyor, İbrahim Erkal'ı Kocaelispor camiası olarak rahmetle anıyoruz." sözlerine yer verildi.
"İBRAHİM ERKAL ONURUMUZDUR"
Erzurumspor ise Twitter hesaplarından, "İbrahim Erkal onurumuzdur! O'na saygısızlık, Erzurum'a saygısızlıktır. 'Canısı' ve diğer tüm eserleriyle gurur duyduğumuz sanatçımız İbrahim Erkal, Erzurum var oldukça şarkılarıyla yaşayacaktır. Sevgisini kalbimize nakşettiğimiz ozanımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz." mesajını paylaştı.
Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal, 2017 yılında beyin kanaması geçirerek, yaşamını yitirmişti.
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