REKLAM advertisement1

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu? Haberi Görüntüle

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile olan hatlar, kuleler ve ağlar üzerindeki yoğun bombardımanı sırasında sabit hat, kablosuz ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesintiye uğradığı kaydedildi.

Filistin'de hizmet veren Ooredoo telekomünikasyon şirketi de cuma akşamı itibarıyla Gazze Şeridi'nde cep telefonu hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

REKLAM

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nden gelen hizmetlerde nedeni bilinmeyen ani bir duraklama yaşandı.

Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, sosyal medya platformu X'ten TSİ 19.33’te yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırıları sırasında Gazze Şeridi’nde hizmet veren son büyük telekomünikasyon firması Paltel’de ciddi bağlantı kaybı görüldüğünü teyit etti.