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        Haberler Dünya Ortadoğu Filistin Telekomünikasyon Şirketi: İsrail saldırıları nedeniyle Gazzede iletişim tamamen koptu

        Gazze yoğun bombardıman altında, iletişim tamamen kesildi

        Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:50
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        Gazze'ye yoğun bombardıman
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        Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

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        Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

        Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile olan hatlar, kuleler ve ağlar üzerindeki yoğun bombardımanı sırasında sabit hat, kablosuz ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesintiye uğradığı kaydedildi.

        Filistin'de hizmet veren Ooredoo telekomünikasyon şirketi de cuma akşamı itibarıyla Gazze Şeridi'nde cep telefonu hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

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        Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nden gelen hizmetlerde nedeni bilinmeyen ani bir duraklama yaşandı.

        Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, sosyal medya platformu X'ten TSİ 19.33’te yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırıları sırasında Gazze Şeridi’nde hizmet veren son büyük telekomünikasyon firması Paltel’de ciddi bağlantı kaybı görüldüğünü teyit etti.

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        #Gazze telekomünikasyon
        #haberler
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