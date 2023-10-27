İsrail ordusu: Kara kuvvetleri bu gece Gazze Şeridindeki operasyonlarını genişletecek

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdığını ve bu gece kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki hava saldırılarını artırdıklarını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin "Gazze'deki yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini" açıkladı.

İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.

İsrailli Sözcü Hagari ayrıca kuzey sınırındaki İsrail ordu kuvvetlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu dile getirdi.

Hagari, ordunun son birkaç gündür sürdürdüğü kara operasyonlarını devam ettirdiğini aktararak, "Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek." dedi.

"Bu adım, işgalcilerin, Gazze'yi dış dünyadan izole ederken savaş suçları işlemeye devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma, savunmasız sivillere, sağlık ekiplerine acil koruma sağlanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal yetkililerinin sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişim tamamen koptu." ifadeleri kullanıldı.

HAMAS: İLETİŞİMİN KESİLMESİ KATLİAMLARIN ARTACAĞININ HABERCİSİ

Hamas, Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi, karadan, denizden ve havadan bombardımanın artmasının, "İşgalci İsrail’in basının ve dünyanın gözünden uzakta katliam yapma niyetinin habercisi" olduğunu duyurdu.

Hamas, İsrail’in abluka altındaki Gazze'de akşam saatlerinden itibaren bombardımanını artırmasıyla eş zamanlı Gazze genelinde internet ve iletişimin kesilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail’in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze’de gerçekleşen "korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğunun, "İsrail’de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerinde olduğu" ifade edildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, bu akşam, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." ifadelerine yer verilmişti.

HASTINGS: SAVAŞLARIN KURALLARI VARDIR

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Hastings, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'nin yoğun bombardıman nedeniyle dış dünya ile bağlantısının kesildiğini belirten Hastings, şunları kaydetti:

"Hastane hizmetleri ve insani yardım operasyonları iletişim, enerji, yiyecek, su ve ilaçlar olmadan devam edemez. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personeli de dahil sivillerin güvenliği ciddi risk altında. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı."

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

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İŞTİYYE: AMAÇ FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK KATLİAMLAR

Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze Şeridiyle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir.

GAZZE ŞERİDİ SIRINDA YOĞUN HAREKETLİLİK

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketliliğe girişirken, karadan ve havadan bombardımanını artırdı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'yle sınırında bulunan Sderot kentindeki AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan bombardımanını artırdığını, zırhlıların hareketliliğinde artış yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca bölgeye sürekli aydınlatma fişekleri atıyor. İsrail ordusunun akşam saatlerinde yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü patlaması sesleri duyuluyor.

Gazze Şeridi’ne önce obüslerle yoğun saldırılar başlatan İsrail ordusu ardından savaş uçaklarıyla bölgeyi yoğun bombardımana tutmuştu.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve bombardımanı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki altyapının zarar görmesi sonucu bölgenin dış dünyayla iletişimi kesilmişti.

TÜRK KIZILAY: EKİBİMİZLE İLETİŞİM KURAMIYORUZ

Türk Kızılay, Gazze'deki sabit hat, mobil telefon ve internet iletişiminin kesilmesi nedeniyle "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki sabit hat, mobil telefon ve internet iletişimini kesmesinin ardından Türk Kızılay'ın uluslararası sosyal medya hesabı üzerinden "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır!" açıklaması yapıldı.

'GAZZE'DE SABİT HAT, MOBİL TELEFON VE İNTERNET İLETİŞİMİNİN TAMAMEN KESİLMESİ KABUL EDİLEMEZ'

İletişim Bakanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in Gazze'ye uyguladığı iletişim kesintileri hakkında "İsrail sivilleri korumakla ya da temel insan haklarına saygı göstermekle ilgilenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gazze'de sabit hat, mobil telefon ve internet iletişiminin tamamen kesilmesi kabul edilemez. Bu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son aşamasıdır. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana kuşatma altında tuttuğu Gazze´ye yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürürken, eş zamanlı olarak en temel insan hak ve değerlerine yönelik açık bir saldırı daha yapmakta, iletişim ve haberleşme kanallarını kesmektedir" dedi.

'İSRAİL'İN KARARTMA UYGULAMASI, AÇIKÇA SAVAŞ SUÇU İŞLEME NİYETİNİ GÖSTERMEKTEDİR'

Altun konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İsrail'in Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası iletişim kanallarını engellemeyi amaçlayan karartma uygulaması, açıkça savaş suçu işleme niyetini göstermektedir. Bu, İsrail'in sivillerin hayatlarını mahvettiğine dair çirkin gerçeği gizleme girişimidir. Batı'nın bu saldırı karşısında tepkisizliği, onları da bu suça ortak etmektedir. Gazze'deki insanların hukukunun pervasızca hiçe sayılması ve topluca cezalandırılmaları savunulamaz bir durumdur. İsrail'in ayrım gözetmeksizin ve herhangi bir bedel ödemeksizin gerçekleştirdiği saldırıların kısıtlanmasına karşı çıkanlar, durdukları yeri sorgulamalıdırlar. Bu korkunç günlerde takındıkları tavrın tarihlerine kalıcı bir leke olarak geçeceğinin farkına varmalıdırlar. Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen İsrail´i şiddetle kınıyoruz. Bu vahşet derhal son bulmalıdır. Bu vahşeti destekleyen 'büyük güçler' ise bundan böyle insan haklarından, temel hak ve özgürlüklerden bahsedemezler."

DSÖ: GAZZE'DEKİ PERSONELEMİZ VE ORTAKLARIMIZLA BAĞLANTIMIZI KAYBETTİK

Dünya Sağlık Örgütü: Gazzedeki personelimiz, sağlık tesisleri, ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik. Sivillerin derhal korunmasını ve insani yardımın sağlanmasını talep ediyoruz.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI COHEN'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ithamında bulundu.

Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nun İsrail-Gazze savaşına karşı yapılan insani ateşkes çağrısına tepki gösterdi.

"BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz." ifadesini kullanan Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.

BM Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülke, Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmuştu.

ŞİFA VE ENDONEZYA HASTANELERİNİN ÇEVRESİ HEDEF ALINDI

İsrail'in, bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı bildirildi.

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik akşam başlattığı şiddetli bombardımanının devam ettiği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait bir tankın, anti-zırh füzeleri ile hedef alındığı ifade edilen haberde, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistin direniş güçleri ile İsrail güçleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın açıklamasına da yer verilen haberde, Kassam Tugayları mensuplarının Beyt Hanun ve Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail'in kara saldırısına karşı koydukları ve bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Kudüs Seriyyeleri de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs Seriyyeleri'nin ileri gruplarının ön cephelerde olduğunu ve "zaman zaman Gazze Şeridi'ne doğru ilerlemeye çalışan düşman güçlerine" karşı koyduklarını duyurdu.