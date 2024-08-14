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        Haberler Dünya Ortadoğu Filistin: Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail katliamla karşılık veriyor | Dış Haberler

        Filistin: Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail katliamla karşılık veriyor

        Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail buna katliamla karşılık veriyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 06:35 Güncelleme: 14.08.2024 - 06:35
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        "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail katliamla karşılık veriyor"
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        Mansur, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında bir konuşma yaptı.

        AA'nın haberine göre; BM Filistin Daimi Temsilcisi Mansur, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa İsrail'in (Tabiin) okulundaki gibi bir katliamla karşılık vermesi tesadüf değil. Bir öncekinden daha çirkin bir mesaj veriyor ve durmayacağını ifade ediyor." şeklinde konuştu.

        Mansur, "Derhal ateşkes çağrısı yapan uluslararası fikir birliğini memnuniyetle karşılarken, İsrail'in bu fikirle başa çıkmak için veto yetkisini kullandığı açık. Bu sona ermeli. İsrail dünyaya meydan okumaya devam edemez." ifadelerini kullandı.

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        #Son dakika haberler
        #Filistin
        #BM Genel Kurulu
        #gazze
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