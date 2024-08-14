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        Pentagon: ABD olası İran saldırısına hazır

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'daki durumun "çok ciddi" olduğunu, bununla birlikte, ABD'nin olası bir İran saldırısına "hazır" olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 03:49 Güncelleme: 14.08.2024 - 03:51
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        Pentagon: ABD olası İran saldırısına hazır
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        Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "Orta Doğu'daki durum şu anda çok ciddi." ifadesine yer veren Ryder, bu yüzden Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgeye ek savunma silahları ve mühimmat gönderilmesini "emrettiğini" söyledi.

        AA'nın haberine göre; bu hafta İran'ın İsrail'e misilleme yapmasının mümkün olup olmadığı sorusuna Ryder, "Kesinlikle mümkün." cevabını verdi.

        Pentagon Sözcüsü, "(Muhtemel saldırıyı) ciddiye almamız gerektiğini ve bunu yaptığımızı söylemek dışında, ne zaman saldıracaklarını tahmin etmeye veya spekülasyon yapmaya çalışmayacağım. Bu yüzden hazırlıklı olacağız ve hazırız." ifadesini kullandı.

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        Pat Ryder, ABD'nin durumu yatıştırmak, güçlerini korumak ve İsrail'in savunmasını desteklemek istediğini yineledi.

        "DİPLOMASİNİN İŞE YARAMASI İÇİN HER ZAMAN ZAMAN VARDIR"

        Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, bölgede kimsenin "gerilimin tırmandığını görmek istemediği ve mevcut durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini arzulamadığını" belirtti.

        "Diplomasinin işe yaraması için her zaman zaman vardır." diyen Ryder, bununla birlikte, "Yani, umarım, kendimizi bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda bulmayız. Ancak İsrail'in savunmasında kullanmamız gerekirse, kullanacağız." diye ekledi.

        Ryder şunları söyledi:

        "Burada yapmaya çalıştığımız şey, daha geniş bir bölgesel çatışmayı caydırmak, İran'ın misilleme yapma ve potansiyel olarak ezici bir güç kullanma tehdidinde bulunduğu çok gergin bir Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek ve İsrail'in savunmasına yardımcı olma taahhüdümüzde yine çok net olduk."

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

        İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

        Pentagon, bu ayın başlarında, İran'ın İsrail'e olası bir misilleme yapmasını önlemek için, ABD'nin Orta Doğu'ya ek askeri varlıklar konuşlandıracağını duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Pentagon
        #iran
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