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        Haberler Gündem Alanya'da safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı - Güncel haberler

        Alanya'da safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde otomobil uçurumun kenarında park halindeyken bir anda hareket ederek uçurumdan yuvarlandı. Olayda anne öldü, bebeği yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 00:47 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:47
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        Alanya'da safari aracı uçurumdan düştü
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        Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde Emre Alıcı'nın kullandığı otomobil uçurumun kenarında park halindeyken bir anda hareket etmeye başladı.

        İçerisinde Esma Alıcı (31) ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın (1) bulunduğu sırada araç uçurumdan yuvarlandı. Safari aracı uçurumun aşağısında bulunan inşaat malzemelerinin üzerine düşerek durabildi.

        Sürücü Alıcı'nın ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi anne Alıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Fatma Ela Alıcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Alıcı'nın cenaze Alanya Adli Tıp morguna kaldırılırken, cumhuriyet savcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Öte yandan, baba Alıcı'nın emniyetteki ifadesinde, kazada aracın dışında olduğunu ve aniden hareket eden aracın el frenini çekmeye çalıştığını ama başarılı olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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