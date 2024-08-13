İspanyol hakemden tartışmalı kararlar: Lille'e turu VAR'la verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği maçın rövanşına istekli başladı.

Sarı-lacivertliler, uzun süre gol aradığı maçta 90+1'de Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerek maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmalarda da baskısını sürdüren Mourinho'nun talebeleri, 118'de ise tartışmalı bir penaltıyla avantajını kaybetti.

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Hakemin bu kararı büyük tartışma yaratırken Fenerbahçe cephesi Oosterwolde'nin arkası dönük düşerken gelişen topla temasının penaltı için ağır bir karar olduğu yönünde itirazlar geldi. Karar değişmezken hakemin farklı pozisyonlardaki bazı kararları da Mourinho ve ekibini adeta çıldırttı.