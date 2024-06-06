Filistin'den Doğu Kudüs'e yapılan bayrak yürüyüşüne sert tepki

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Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, aşırı sağcı fanatik Yahudiler tarafından Doğu Kudüs'te yapılan bayrak yürüyüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlar ve saldırılarıyla eş zamanlı yapılan bayrak yürüyüşünün, Filistin Devleti'nin ebedi başkenti olan Kudüs şehrinin gerçekliğini değiştirmeyeceğini vurgulayan Ebu Rudeyne, bu yürüyüşün, Kudüs'ü işgal edilmiş Filistin toprağı olarak kabul eden tüm uluslararası yasaların ihlali anlamına geldiğini ve Arapların, Müslümanların ve Hıristiyanların duygularına yönelik açık bir provokasyon teşkil ettiğini kaydetti.

REKLAM Ebu Rudeyne, İsrail'in Kudüs şehrinin tarihini ve Filistinli Arap kimliğini tahrif etmeye yönelik bu devam eden girişimlerin, işgalinden bu yana Kudüs'e empoze etmeye çalıştığı oldu bitti politikasını dayatmaya yönelik beyhude girişimler olduğunu ifade etti. Filistin halkının metaneti ve tarihine, kimliğine, kutsallarına bağlılığı sayesinde İsrail'in emeline ulaşmayı başaramadığını ve başaramayacağını aktaran Rudeyne, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve sağcı hükümet üyelerinin Kudüs kentindeki dini mekanlara, özellikle de Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarının bölgeyi dini bir savaşa sürükleyeceği konusunda uyardı.

AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre; sözcü Ebu Rudeyne, İsrail'e destek ve koruma sağlayan Amerikan yönetimine, devam eden İsrail saldırılarının ve soykırım savaşının durdurulması için derhal müdahale etmesi çağrısında bulundu. DOĞU KUDÜS'TEKİ PROVOKATİF "BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ" Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor. Bu yıl, kabinedeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Şam Kapısı'ndaki kutlamalara katılacağını duyururken, sosyal medyadan "Bugün sizi Kudüs’e bekliyoruz." ifadeleriyle taraftarlarına katılım çağrısı yaptı.

Binlerce kişilik fanatik Yahudi grup, İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı bölgesine ulaşırken, Ulaştırma Bakanı Miri Regev de yürüyüşe katıldı. "Bayrak yürüyüşü" dolayısıyla fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında sabah ve öğle saatlerinde iki ayrı seferde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, Celile ve Necef Bölgesi Kalkınma Bakanı aşırı sağcı Yitzhak Wasserlauf ve Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi’nden Milletvekili Yitzhak Kroizer, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer aldı.