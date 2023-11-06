Filipinler’de bir gazeteci radyo yayını sırasında vurularak öldürüldü

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FACEBOOK / 94.7 GOLD FM CALAMBA

Filipinler’de Juan Jumalon adlı gazeteci canlı radyo yayını sırasında evine giren bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

DJ Johnny Walker olarak bilinen Jumalon’ın öldürülüşüne yayını Facebook’tan takip edenler de tanık oldu.

Jumalon, evinin içine bir radyo stüdyosu inşa etmişti.

Zanlının programın dinleyicisi olduğunu iddia ederek stüdyoya girdiği ve gazeteciyi öldürdükten sonra altın kolyesini alıp kaçtığı iddia ediliyor.

Zanlının daha sonra kendisini bekleyen bir motosikletliyle kaçtığı belirtildi.

Polisin mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını ele geçirdiği aktarıldı.

Jumalon’un canlı yayın sırasında bir an için kafasını kaldırdığı ve stüdyoda bir yere baktığı görüldü.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, cinayeti güçlü bir şekilde kınadığını açıkladı.

Ülkenin ulusal gazeteciler sendikasına göre siyasetçi Marcos Jr, Haziran 2022’de göreve geldiğinden beri dört gazeteci öldürüldü.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'a göre Filipinler gazeteciler için dünyadaki en tehlikeli ülkelerden biri.

Jumalon’ın vurulmasının hemen ardından eşi hastaneye götürse de gazeteci kurtulamadı.

Polis cinayetin gazetecinin işi ile ilgili mi olduğunu yoksa başka bir meseleden ötürü mü işlendiğini araştırıyor.

Yoksulluğun hakim olduğu ülkede özellikle kırsal alanlarda güçlü aşiretlerin kurduğu özel orduların ve yasa dışı silahların olduğu, güvenlik güçlerinin zayıf kaldığı belirtiliyor.