Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, arazi dağılımı hakkında yaptığı bir konuşma sırasında lisedeyken bir hizmetçiye uyuduğu sırada cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Filipinler Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin internet sitesinde yayınlanan konuşma metninde Duterte'nin cinsel istismarı ayrıntılı biçimde yer aldı.

"RAHİP BENİ TACİZ ETTİ"

Rus basın yayın organı Sputnik'te yer alan habere göre, Duterte'nin sözcüsü Salvador Panelo, CNN'e yaptığı açıklamada Duterte'nin anlattıklarını 'uydurduğunu' ve hikayeye 'eklemeler yaptığını' iddia etti. Duterte ayrıca, kilisede günah çıkardığı sırada rahip tarafından taciz edildiğini söyledi ve bu durumu 'her çocuğun başına gelen bir şey' olarak değerlendirdi.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Filipinler'deki insan hakları kuruluşları ise Duterte'nin açıklamalarını sert bir şekilde kınadı. Kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin sözlerinin "tecavüzü itiraf etmek" anlamına geldiğini belirtti ve istifa etmesi çağrısında bulundu. Gabriela Genel Sekreteri Joms Salvador, "Tecavüz sadece cinsel organ ile olmaz" dedi.

CANLI YAYINDA BİR HİZMETÇİYİ DE ÖPMÜŞTÜ

Rodrigo Duterte daha önce de kadınlar hakkındaki yorumları nedeniyle eleştiri almıştı. Duterte geçtiğimiz aylarda, ülke dışında çalışan Filipinli bir hizmetçi kadını canlı yayımlanan bir etkinlikte dudaklarından öptüğü için tepki toplamıştı. ​Duterte ayrıca, Filipinli askerlere, komünist eylemci kadınları cinsel uzuvlarından vurmaları gerektiğini söylemişti.