Filipinler'de tüm havalimanlarında alarm: Uçuşlar durdu, arama yapıldı

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Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP) Cuma günü yaptığı açıklamada, Filipinler'deki 42 havalimanında yüksek alarma geçildiğini açıkladı.

Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi tüm ticari havalimanlarında 'acil güvenlik önlemlerinin' uygulandığını duyurdu

Belirlenen uçuşların Cebu, Bicol, Davao ve Palawan'a gittiği belirtildi.

Tehditlerin ne olduğu ve ne zaman yapıldığı hemen açıklanmazken "Bilgiler şu anda doğrulama aşamasında ve tüm havalimanlarında artırılmış güvenlik önlemleri uygulanıyor" denildi.

Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, devriyelerin ve K9 köpeklerinin Manila Uluslararası

Havaalanı'nın tüm terminallerinde konuşlandırıldığını ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Bautista planlanmış u.uşlara herhangi bir etkisi olmayacağını da ifade etti.

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