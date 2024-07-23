Filenin Sultanları, üçüncü kez katıldığı olimpiyatlarda "madalya" peşinde

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Tarihinde ilk kez Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'na katılan ay-yıldızlı voleybolcular, çeyrek finale yükselmeyi başaramadı. Rio 2016'ya katılamayan milli takım, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise yeniden mücadele etme hakkını elde etti ve organizasyonu 5'inci tamamlayarak en iyi derecesini aldı.

YENİLGİSİZ GELEN OLİMPİYAT KOTASI Milli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti. Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. REKLAM Milli takım, yenilenen kadrosu ve geçen yıl takımın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'yle Paris'te madalya için servis kullanacak.

BEŞ MİLLİ VOLEYBOLCU İLK KEZ MÜCADELE EDECEK Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak. Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak. Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor: Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç Pasör çaprazı: Melissa Vargas Libero: Gizem Örge +1 oyuncu: Beyza Arıcı Olimpiyata katılacak milli voleybolcuların yaşı ve olimpiyat tecrübesi; İsim Kota Olimpiyata katılım sayısı Yaş Eda Erdem Dündar Takım İki kez 37 Aslı Kalaç Takım Bir kez 28 Beyza Arıcı Takım - 28 Cansu Özbay Takım Bir kez 27 Derya Cebecioğlu Takım - 23 Ebrar Karakurt Takım Bir kez 24 Elif Şahin Takım - 23 Hande Baladın Takım Bir kez 26 Gizem Örge Takım - 31 Meliha Diken Takım Bir kez 30 Melissa Vargas Takım - 24 Tuğba Şenoğlu İvegin Takım Bir kez 26 Zehra Güneş Takım Bir kez 25 REKLAM MAÇ PROGRAMI Milliler, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü oynayacak. İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak. Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle: 29 Temmuz Pazartesi: 10.00 Türkiye-Hollanda 1 Ağustos Perşembe: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 4 Ağustos Pazar: 10.00 Türkiye-İtalya OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANAN ÜLKELER İlk kez 1964 yılında olimpiyata dahil edilen voleybol, Paris 2024'te 16. kez yer alacak. Geride kalan dönemde 15 defa olimpiyatta yer alan kadınlar voleybolunda altın madalyaları; Sovyetler Birliği (4), Küba (3), Çin (3), Brezilya (2), Japonya (2) ve ABD elde etti. Yıl Ev sahibi Altın Gümüş Bronz 1964 Tokyo Japonya Sovyetler Birliği Polonya 1968 Meksiko Sovyetler Birliği Japonya Polonya 1972 Münih Sovyetler Birliği Japonya Kuzey Kore 1976 Montreal Japonya Sovyetler Birliği Güney Kore 1980 Moskova Sovyetler Birliği Doğu Almanya Bulgaristan 1984 Los Angeles Çin ABD Japonya 1988 Seul Sovyetler Birliği Peru Çin 1992 Barselona Küba Birleşik Takım ABD 1996 Atlanta Küba Çin Brezilya 2000 Sidney Küba Rusya Brezilya 2004 Atina Çin Rusya Küba 2008 Pekin Brezilya ABD Çin 2012 Londra Brezilya ABD Japonya 2016 Rio Çin Sırbistan ABD 2020 Tokyo ABD Brezilya Sırbistan