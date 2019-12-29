29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli voleybolcu, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu.
Ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadığını dile getiren Eda, "80 milyon nüfusu olan bir ülkenin voleybol milli takımında oynamak beni çok ayrıcalıklı hissettiriyor. Ait olduğum ülkem adına hem Avrupa’da hem de dünyada ülkemizi tanıtmak şerefine nail olmak, tüm branşlarda ülkece birlik olup, takımlarını desteklemek demek. Benim için de milli takım, ay yıldızlı forma altında ülkemiz uğruna mücadele etmek, Türk kadınının gücünü göstermek demek." ifadelerini kullandı.
Hollanda’daki olimpiyat elemelerinin farklı formatta ilerlediğine dikkati çeken Eda, "Şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Güçlü rakiplerimiz var. Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasında gösterilen takımlarla mücadele edeceğiz. Sahadaki performanslar belirleyici olacak. Milli takım içerisinde çok güzel bir ortam var. Herkes milli takımı çok özlemiş. Takım halinde 7 Ocak’ta oynayacağımız ilk karşılaşmayla beraber olimpiyat elemelerine güzel bir başlangıç yapıp, 12 Ocak’ta da olimpiyat vizesini almak istiyoruz." diye konuştu.
RAKİPLER
Milli takımın kaptanı, elemelerde ilk maçta karşı karşıya gelecekleri Almanya’nın yıllardır aynı disiplinle oynayan bir takım olduğunu belirtti.
Almanya'nın genç ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve maçın son anına kadar mücadeleyi bırakmadığını ifade eden Eda, şöyle devam etti:
'Ardından Hırvatistan var. Hırvatistan ile son Avrupa şampiyonasında çok çetin geçen bir mücadelemiz olmuştu. 3-2 galip gelmiştik. Çok genç ve dinamik bir kadroya sahipler. Grubumuzdaki son maçımızda da Belçika ile oynayacağız. Belçika, rotasyon değişikliğine giderek yeni oyuncuları milli takıma adapte etmeye çalışıyor. Onlar da her takım gibi disiplinli. Amacımız tabii ki de ilk öncelikle Almanya maçına iyi başlayıp galip gelmek ve bu motivasyonla da Hırvatistan ve Belçika’yı da aynı şekilde geçmek."
"HEYECANLA BEKLİYORUZ"
Olimpiyat elemelerinde grubun zayıf olmasının beklenemeyeceğini dile getiren Eda, "Olimpiyat elemelerinin verdiği baskı ve stres, oynadığımız herhangi bir turnuvadan daha farklı olacaktır. Heyecanla karşılaşmaları bekliyoruz. Olimpiyatlara gitme ihtimali bile beni heyecanlandırıyor." yorumunu yaptı.
Olimpiyatları sporun zirvesi olarak değerlendiren Eda, açıklamalarını şöyle tamamladı:
"Açılış töreni, yapılan organizasyon, olimpiyat köyü, çevrenizde dünyanın en iyi sporcularının olması ve herkesin aynı ortamda yemek yemesi, aynı ortamda oyun oynaması, sosyalleşmesi her anlamda çok farklı bir turnuva bizleri bekliyor. İnşallah Tokyo’daki olimpiyatlara gidebiliriz. Yurt dışında çok fazla vatandaşımız yaşıyor. Bizleri yalnız bırakmayacaklardır. Çünkü biz ülkemiz için mücadele edeceğiz."
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