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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) için belirlenen geniş kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:34
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        Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde verecek.

        Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan VNL’de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL’in ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek.

        16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrindeki Atlas Arena’da düzenlenecek.

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        Millilerin 30 kişilik geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

        Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

        Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

        Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları, maç programı şu şekilde:

        1.Hafta (Pekin, Çin)

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        Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

        2.Hafta (İstanbul, Türkiye)

        Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

        3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

        Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

        MAÇ PROGRAMI

        1.Hafta (Pekin/Çin)

        4 Haziran 2025

        TSİ 07.30 Fransa-Türkiye

        6 Haziran 2025

        TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

        7 Haziran 2025

        TSİ 11.00 Türkiye-Polonya

        8 Haziran 2025

        TSİ 14.30 Çin-Türkiye

        2.Hafta (İstanbul/Türkiye)

        18 Haziran 2025

        19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        19 Haziran 2025

        19.30 Kanada-Türkiye

        21 Haziran 2025

        19.30 Güney Kore-Türkiye

        22 Haziran 2025

        19.30 Türkiye-Brezilya

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        3.Hafta (Apeldoorn/Hollanda)

        9 Temmuz 2025

        TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye

        11 Temmuz 2025

        TSİ 21.30 Çekya-Türkiye

        12 Temmuz 2025

        TSİ 20.00 Türkiye-İtalya

        13 Temmuz 2025

        TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye

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