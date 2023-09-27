Filenin Sultanları'nın eşleri ve sevgilileri! Kimi oyuncuyla kimi sporcuyla evli!

CANSU ÖZBAY

Cansu Özbay 2019 yılının Ağustos ayında Cem Erkul ile nişanlandı fakat çift daha sonra ayrıldı. Bu ilişkisinden sonra Özbay, voleybolcu Ali Berke Sağır ile bir ilişkiye başladı fakat bu ilişkinin de bir süre sonra bittiği öğrenildi.