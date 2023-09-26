Filenin Sultanları'na havalimanında karşılama!

Sıcak karşılama için teşekkür eden Eda Erdem Dündar, "Gerçekleştirdiğimiz başarılar, tarihe altın harflerle yazılacak başarılar. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra olimpiyat elemelerini yenilgisiz bitiren tek takım olduk. Bu başarı, çalışma azmi ve disiplin sayesinde gerçekleşti. Hocamız ilk geldiğinde, bu yazın en iyi yazımız olacağını söylemişti. Hocamıza bu başarılara bize inandırdığı için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Heykelinin yapılacak olmasıyla ilgili görüşlerini aktaran ay-yıldızlı sporcu, "Kulübümüzün (Fenerbahçe) efsaneleri arasında anılmak benim için gurur kaynağı. Başkanımız (Ali Koç) konuşurken heyecanla ve mutlulukla dinledim. Kulübümüzün efsaneleri arasında yer almak paha biçilemez. Kendimi bu sayede ölümsüzleştirdim. Taraftarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.