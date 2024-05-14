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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Japonya ile karşılaşacak - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Japonya ile karşılaşacak

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında 15 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Japonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları resmi maçlarda üst üste 23. galibiyetini almak için mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:22
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        Filenin Sultanları sahne alıyor!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

        Milli takımın bu sezonki ilk maçına çıkacağı Antalya Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran "Filenin Sultanları", oynadığı 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi almıştı.

        Organizasyonda karşılaştığı Japonya'ya 3-2 kaybeden milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı.

        SON 22 KARŞILAŞMADA YENİLGİSİ YOK

        Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki ligin üçüncü haftasının ilk maçında Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, o müsabakanın ardından VNL, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Mili takım, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.

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        Milli takımın sırasıyla kazandığı organizasyondaki maçları şu şekilde:

        FIVB Milletler Ligi: Tayland, Brezilya, Hırvatistan (Grup) İtalya (Çeyrek final), ABD (Yarı final), Çin (Final)

        CEV Avrupa Şampiyonası: İsveç, Azerbaycan, Çekya, Yunanistan ve Almanya (Grup), Belçika (Son 16 turu), Polonya (Çeyrek final), İtalya (Yarı final), Sırbistan (Final)

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri: Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya, Japonya, Belçika

        SANTARELLI'NİN HEDEFİ ARKA ARKAYA ŞAMPİYONLUK

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, "Filenin Sultanları"nın başında çıktığı ilk organizasyon olan VNL'de şampiyon oldu.

        Daha sonra milli takımla ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenör, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de millileri şampiyonluğa taşıdı. Milli takım, ayrıca bu başarıyla olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

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        Milli takım, Santarelli yönetiminde çıktığı 31 maçta 28 galibiyet aldı. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Santarelli, bu yılın ilk turnuvasında yeniden ipi göğüsleyerek arka arkaya şampiyon olmayı hedefliyor.

        KAPTAN EDA KADRODA YOK

        VNL'nin ilk haftasında mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu da belli oldu. Kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı nedeniyle Antalya etabında mücadele edemeyecek.

        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör çaprazları: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin

        Orta oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

        İLK HAFTA PROGRAMI

        "Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

        16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

        15 Mayıs Çarşamba (yarın):

        20.00 Japonya-Türkiye

        16 Mayıs Perşembe:

        20.00 Hollanda-Türkiye

        18 Mayıs Cumartesi:

        20.00 İtalya-Türkiye

        19 Mayıs Pazar:

        20.00 Fransa-Türkiye

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