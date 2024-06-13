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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi Hong Kong etabındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 25-17, 15-25, 17-25 ve 18-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup etti. Milletler Ligi'ndeki 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini elde eden Filenin Sultanları, ilk 8'i garantileyip final etabına katılmaya hak kazandı.

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        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:16
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        Sultanlar, Dominik'i 4 sette geçti
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yoluna doludizgin devam ediyor. Ay-yıldızlılar, Hong Kong etabındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni setlerde geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti.

        FİNAL ETABINDAYIZ

        25-17, 15-25, 17-25 ve 18-25'lik setler sonucu zafere uzanan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini elde etti. Türkiye böylece, bitime 2 maç kala ilk 8 sırayı garantiledi ve final etabına katılmaya hak kazandı.

        Milli Takımımız, Hong Kong'daki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da Çin ile karşı karşıya gelecek.

        Salon: Hong Kong Kolezyum

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        Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

        Dominik Cumhuriyeti: Guillen, Eve, Tapia, Pena, Jineiry Martínez, Marte (Yaneirys Rodriguez, Brayelin Martinez, Ariana Rodriguez, Peralta, Arias)

        Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Ayça Aykaç)

        Setler: 25-17, 15-25, 17-25, 18-25

        Süre: 82 dakika (22, 19, 20, 21)

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