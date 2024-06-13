Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yoluna doludizgin devam ediyor. Ay-yıldızlılar, Hong Kong etabındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni setlerde geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti.

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25-17, 15-25, 17-25 ve 18-25'lik setler sonucu zafere uzanan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini elde etti. Türkiye böylece, bitime 2 maç kala ilk 8 sırayı garantiledi ve final etabına katılmaya hak kazandı.

Milli Takımımız, Hong Kong'daki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da Çin ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Hong Kong Kolezyum REKLAM Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa) Dominik Cumhuriyeti: Guillen, Eve, Tapia, Pena, Jineiry Martínez, Marte (Yaneirys Rodriguez, Brayelin Martinez, Ariana Rodriguez, Peralta, Arias) Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Ayça Aykaç) Setler: 25-17, 15-25, 17-25, 18-25 Süre: 82 dakika (22, 19, 20, 21)